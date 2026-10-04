به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، انیمیشن سینمایی «سفینه نجات» به کارگردانی هادی محمدیان و تهیه‌کنندگی محمدامین همدانی به مناسبت هفته‌ ملی کودک از سه‌شنبه تا پنجشنبه برابر با ۱۴ تا ۱۶ مهر به صورت نیم‌بها میزبان بچه‌ها و خانواده‌هایشان می‌شود.

این اثر در آستانه‌ فروش ۳۵ میلیارد تومانی قرار دارد. همچنین از ۱۱ تا ۲۴ مهر همزمان با هفته‌ ملی کودک زنجیره‌ سینمایی بهمن سبز با برگزاری جشنواره‌ «فضانوردان کوچک» در استان‌ها به استقبال بچه‌ها و خانواده‌هایشان می‌رود.

سعید شیخ‌زاده مدیر دوبلاژ این اثر است و سحر صحامیان، ابراهیم شفیعی، زهرا سلیمی، شایان شامبیاتی، مریم رادپور، ارسالان جولایی، نیما نکویی، سعید شیخ‌زاده و مینا قیاسپور صداپیشگان «سفینه نجات» هستند.

انیمیشن سینمایی «سفینه نجات»، محصول استودیوی اسکای‌فریم، با شعار «نقشتو پیدا کن» توسط پخش «بهمن سبز» در سینماهای سراسر کشور در حال اکران است.