«یوز» در سینمای کودک رکورد شکست؛ بیشترین مخاطب و فروش در یک روز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، همزمان با روز جهانی کودک، انیمیشن سینمایی «یوز» به کارگردانی رضا ارژنگی و تهیه‌کنندگی احسان کاوه که چهارشنبه ۱۶ مهر به صورت نیم‌بها در سینماهای سراسر کشور عرضه شد، با ٣ میلیارد و ٣۶٠ میلون تومان فروش در روز کودک و جذب ۷۰ هزار مخاطب، رکورد پرفروش‌ترین و پرمخاطب‌ترین روز تاریخ سینمای ایران برای یک فیلم کودک را شکست.

این رکورد پیش از این با ۵۱ هزار مخاطب در اختیار انیمیشن «ببعی قهرمان» بود و انیمیشن «بچه زرنگ» با ۴۹ هزار مخاطب در رتبه بعدی قرار داشت. اکنون «یوز» با جذب بیش از ۷۰ هزار مخاطب این رکورد را ۲۰ هزار نفر ارتقا داد.

انیمیشن «یوز» اکنون بالاتر از سایر فیلم‌های کمدی و اجتماعی روی پرده، به صدرنشین جدید گیشه روزانه سینمای ایران تبدیل شده است.

همچنین انیمیشن ماجراجویانه «یوز» روز گذشته توانست ۴٨ سانس فوق‌العاده را برای بعد از ساعت ٢٠ که آخرین ساعت نمایش فیلم‌های کودک در سینما است، به نام خود ثبت کند و از این حیث نیز رکوردار شود.

انیمیشن سینمایی «یوز»، محصول مشترک مرکز انیمیشن سوره و ویستامدیا، که روایتی پرماجرا از تکاپوی یک یوزپلنگ ایرانی برای بازگشت به آغوش وطن دارد، از ۲ مهر توسط پخش بهمن سبز در سینماهای سراسر کشور اکران شده و طی همین مدت از مرز فروش ١۵ میلیارد تومان عبور کرده است.