به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، همزمان با ۱۳ آبان برابر با روز دانش‌آموز جدیدترین تیزر انیمیشن سینمایی «سفینه نجات» به کارگردانی هادی محمدیان و تهیه‌کنندگی محمدامین همدانی که ساخت آن برعهده قدیر حمزه بوده است، رونمایی شد.

این اثر با گذشت ۲ ماه از اکران و جذب بیش از ۶۱۶ هزار مخاطب، فروش ۶۰ میلیارد تومانی را تجربه کرده است و هم‌اکنون چهارمین فیلم پرمخاطب سال ۱۴۰۵ محسوب می‌شود.

طرح ویژه‌ اردوهای دانش‌آموزی برای مهدکودک‌ها و مدارس سراسر کشور به صورت نیم‌بها برگزار می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند برای هماهنگی اکران عدد ۵ را به شماره ۳۰۰۰۷۸۲۱۲۱ ارسال کنند. انیمیشن سینمایی «سفینه نجات» دارای پروانه حمایت از فیلم‌های سینمایی کودک و نوجوان با سطح ۱ «توصیه و تأکید» به‌عنوان اثری مناسب برای مخاطبان کودک و نوجوان است.

اکران «سفینه نجات» که محصول استودیوی اسکای‌فریم است، با شعار «نقشتو پیدا کن» توسط پخش بهمن سبز در سینماهای سراسر کشور ادامه دارد.