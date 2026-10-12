کاهش قیمت کشمش تولیدکنندگان و صادرکنندگان بناب را متضرر کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین قلعه‌ای عصر دوشنبه در جلسه بررسی آخرین وضعیت بازار انگور و کشمش شهرستان بناب که با حضور شهرام شفیعی رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی و حجت‌الاسلام محمد باقری بنابی، نماینده مردم بناب در مجلس شورای اسلامی، برگزار شد، اظهار کرد: کاهش قیمت کشمش در بازارهای صادراتی، زیان قابل‌توجهی به کشاورزان، تولیدکنندگان و فعالان این حوزه وارد کرده و ادامه این روند می‌تواند مشکلات بیشتری برای زنجیره تولید و صادرات این محصول ایجاد کند.

وی با اشاره به جایگاه بناب در تولید و صادرات کشمش افزود: این شهرستان یکی از قطب‌های مهم صادرات کشمش کشور به شمار می‌رود و بروز اختلال در روند صادرات، علاوه بر صادرکنندگان، معیشت کشاورزان و فعالیت سایر بخش‌های مرتبط با تولید و فرآوری این محصول را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.

فرماندار بناب با بیان اینکه بخشی از مشکلات فعالان این حوزه به تأمین منابع مالی و تعهدات ارزی مربوط می‌شود، خاطرنشان کرد: در جلسه‌ای که در اتاق بازرگانی تبریز برگزار شد، بر ضرورت پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش از سوی بانک‌ها برای حمایت از فعالان این بخش تأکید شد. اجرای این تصمیم می‌تواند به تأمین نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی و صادراتی و تداوم فعالیت آنها کمک کند.

قلعه‌ای همچنین خواستار همکاری بانک مرکزی برای رفع مشکلات مربوط به تعهدات ارزی صادرکنندگان شد و گفت: تسهیل فرآیند رفع تعهدات ارزی در کنار تأمین سرمایه در گردش، از الزامات حمایت از فعالان بازار کشمش و کمک به استمرار صادرات این محصول است.

وی تأکید کرد: در صورت اجرایی نشدن تصمیمات اتخاذشده و تداوم مشکلات موجود، کشاورزان، تولیدکنندگان و صادرکنندگان با زیان‌های بیشتری مواجه خواهند شد؛ ازاین‌رو، ضروری است دستگاه‌های مسئول و شبکه بانکی برای حل مسائل این بخش، اقدامات لازم را در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام دهند.