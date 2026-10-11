به گزارش خبرگزاری مهر، در آیین ملی آغاز سال زراعی ۱۴۰۵-۱۴۰۶، سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی به دلیل عملکرد خود در زمینه افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی، حفظ پایداری تولید و تأمین امنیت غذایی، رتبه نخست کشور را کسب کرد.

در این مراسم، شفیعی به پاس اقدامات انجام‌شده در زمینه افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی، حفظ پایداری تولید و تأمین امنیت غذایی، لوح تقدیر و تندیس اهدایی غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی، را دریافت کرد.

وزیر جهاد کشاورزی در تقدیرنامه خود، کشاورزی را بستری برای تولید، اشتغال و حفظ امنیت غذایی دانسته و بر نقش دانش، تجربه و تلاش کشاورزان و متخصصان در تداوم تولید و توسعه این بخش تأکید کرده است.

در بخشی از این تقدیرنامه آمده است: «آغاز سال زراعی تجدید عهدی است برای تداوم این مسیر حیاتی و بهره‌وری از دانش و تجربه در کنار همت کشاورزان و متخصصان این سرزمین کهن.»

همچنین در این آیین، صادق نادری، معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی، به‌عنوان معاون برتر بهبود تولیدات گیاهی کشور انتخاب و با اهدای لوح تقدیر و تندیس تجلیل شد.

این ارزیابی‌ها با محوریت افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی، پایداری تولید و تأمین امنیت غذایی انجام شده است و سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی در این زمینه رتبه نخست کشور را به دست آورده است.