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۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۲۰:۲۱

تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران

تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران

وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد که تحریم‌هایی را علیه ایران اعمال کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت خزانه داری آمریکا طی بیانیه ای اعلام کرد که تحریم های جدید را علیه ایران اعمال کرده است.

در بیانیه صاده از سوی وزارت خزانه داری آمریکا در این باره ادعا شده است که دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC) وزارت خزانه‌داری ایالات متحده، ۵ فرد، ۴ نهاد و ۹ شناور را در ارتباط با ایران تحریم کرده است.

به گزارش الجزیره، وزارت خزانه‌داری آمریکا مدعی شد: تحریم‌ ها اشخاص، یک شرکت خدمات حقوقی در پاناما و شرکت‌ های کشتیرانی مرتبط با سنگاپور و امارات را هدف قرار می‌دهند.

کد مطلب 6985773

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