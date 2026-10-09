به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا روز جمعه مدعی شد که اگر واشنگتن به ایران حمله نمی‌کرد، تهران ابتدا لس‌آنجلس و سن‌دیگو را هدف قرار می‌داد؛ زیرا به گفته او، «مسیر موشک‌ها برای رسیدن به این شهرها بسیار مناسب‌تر است».

ترامپ در سخنرانی خود خطاب به مردم آمریکا برای توجیه تجاوز این کشور ادعا کرد: ایران احتمالاً پیش از آمریکا، اروپا را هدف قرار می‌داد، اما اکنون دیگر نیازی به نگرانی در این باره نیست.

وی بار دیگر مدعی شد که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت و در ادامه، هزینه پرداخت‌شده برای این اقدامات را «بسیار ناچیز» توصیف کرد.

ترامپ پیش از این نیز در سخنانی در یک تجمع سیاسی در ایالت نبراسکا گفته بود افزایش هزینه‌ها در شرایط جنگ، «بهای ناچیزی» است و در ادامه از احتمال هدف قرار گرفتن شهرهایی مانند لس‌آنجلس و سن‌دیگو از سوی ایران سخن گفته بود. این اظهارات با واکنش و انتقاد شماری از مقام‌ها و رهبران سیاسی در آمریکا مواجه شد.