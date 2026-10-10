به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی تاج با تاکید بر ضرورت ارتقای کیفیت فنی و پاسخ‌گویی در مورد نتایج تیم ملی گفت: انتظارات مردم نشان می‌دهد که با وجود حمایت از مسیر آماده‌سازی تیم ملی، رضایت کاملی از نتایج اخیر وجود ندارد. این نگاه ضرورت حرکت رو به جلو را یادآوری می‌کند که باید با ارزیابی واقع‌بینانه و تصمیم‌های سازنده همراه باشد.

رئیس فدراسیون فوتبال ادامه داد: بر اساس برنامه‌های مطرح‌شده، احتمال تغییر ۳۰ تا ۴۰ درصدی ترکیب تیم ملی و توجه بیشتر به بازیکنان جوان‌تر و شایسته‌تر می‌تواند زمینه تازه‌ای برای رقابت درون تیمی فراهم کند. امیر قلعه‌نویی نیز به جوان‌گرایی اعتقاد دارد و این رویکرد در صورت همراهی با فرصت واقعی برای اثبات توانایی‌ها می‌تواند به نوسازی تدریجی تیم کمک کند؛ بدون آنکه تجربه بازیکنان مؤثر و باتجربه نادیده گرفته شود.

مهدی تاج ادامه داد: در بخش فنی نیز قرار است پیش از جام ملت‌ها با تصمیم و هماهنگی سرمربی و تسهیل فدراسیون فوتبال، یک مربی خارجی به کادر تیم ملی اضافه شود. تجربه حضور آنتونیو مانیکونه و آنتونیو گالیاردی در کنار قلعه‌نویی اهمیت بهره‌گیری از دانش تخصصی و تقسیم مسئولیت در کادر فنی را برجسته کرده است. آنچه اهمیت دارد نقشی است که عضو جدید در ارتقای کیفیت تمرینات، تحلیل رقبا و بهبود جزئیات فنی ایفا خواهد کرد.

رئیس فدراسیون فوتبال در ادامه تاکید کرد: در کنار این تغییرات فدراسیون فوتبال بر پشتیبانی و فراهم کردن امکانات و تدارکات مورد نیاز تیم ملی تأکید دارد و برای حمایت از این مجموعه از تمام ظرفیت خود استفاده خواهد کرد. اکنون انتظار می‌رود این پشتیبانی، با برنامه‌ای دقیق، انتخاب‌های شایسته و پیشرفت ملموس در زمین همراه شود. هدف، آماده‌سازی تیمی است که هم پاسخ‌گوی انتظارات مردم باشد و هم در عربستان با آمادگی و اعتمادبه‌نفس بیشتری برای موفقیت بجنگد.