مهدی علی نژاد: فدراسیون فوتبال مثل تیم بزرگسالان به تیم امید توجه نکرد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی علینژاد دبیرکل کمیته ملی المپیک با اشاره به ناکامی تیم فوتبال امید در صعود از مرحله گروهی بازی های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ گفت: از ۴ سال پیش و پس از پایان بازی های آسیایی دوره قبلی اعلام کردیم با تیم فوتبال امید کاری نداریم و کاری هم نداشتیم تا تمام مسائل آن به فدراسیون فوتبال مربوط شود.
او در خصوص ناکامی این تیم و دنبال مقصر بودن برای حذف تیم ملی امید تأکید کرد: فکر می کنم فدراسیون فوتبال آنطور که به تیم بزرگسالان اهتمام دارد به تیم ملی امید توجه ندارد. اگر می خواهیم موفق شویم بهتر است همان میزان توجه شود.
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