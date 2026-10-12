به گزارش خبرنگار مهر، در روز بزرگداشت حافظ، ۲۰ مهر، می‌توان به سراغ غزل‌هایی رفت که قرن‌هاست در زندگی ایرانیان حضور دارند؛ اما برای شناخت شاعری که این غزل‌ها را سروده، شاید لازم باشد پیش از ورق زدن دیوانش، از زندگی خود او آغاز کنیم. کتاب «من حافظ شیرازی هستم» نوشته امیرعباس شاهسواری، با روایتی داستانی و از زبان اول‌شخص، مخاطب را به دنیای زندگی حافظ شیرازی می‌برد؛ از سال‌های کودکی و دشواری‌های زندگی تا لحظه‌هایی که شعر و ادبیات به بخشی از جهان درونی او تبدیل می‌شوند.

این اثر می‌کوشد تصویری نزدیک‌تر از حافظ ارائه دهد؛ شاعری که امروز نامش با غزل‌های عاشقانه، اندیشه‌های عرفانی و جایگاه ماندگارش در ادبیات فارسی شناخته می‌شود، اما زندگی او نیز مانند دیگر انسان‌ها از تجربه‌ها، فرازونشیب‌ها و موقعیت‌های گوناگون شکل گرفته است.

حافظ، پیش از آنکه صاحب دیوان شود

بسیاری از مخاطبان، حافظ را از خلال اشعارش می‌شناسند؛ غزل‌هایی که در موقعیت‌های مختلف زندگی خوانده می‌شوند و هر نسل می‌تواند معنایی تازه در آنها پیدا کند. بااین‌حال، آشنایی با زندگی شاعر می‌تواند دریچه دیگری برای فهم جهان شعری او باز کند.

امیرعباس شاهسواری در کتاب «من حافظ شیرازی هستم» به سراغ همین مسیر رفته است. او با انتخاب زاویه دید اول‌شخص، حافظ راوی زندگی خودش قرار می‌دهد تا مخاطب به‌جای روبه‌روشدن با مجموعه‌ای از اطلاعات تاریخی، وقایع را در قالب روایتی داستانی دنبال کند.

این شیوه روایت، امکان پرداختن به جزئیات زندگی روزمره، احساسات و تجربه‌های شخصی شاعر را فراهم می‌کند. در چنین روایتی، حافظ فقط نامی در کتاب‌های ادبیات نیست؛ شخصیتی است که مخاطب می‌تواند مسیر زندگی‌اش را از سال‌های نخست دنبال کند و با بخشی از شرایطی آشنا شود که در شکل‌گیری شخصیت او نقش داشته‌اند.

روایت کتاب از دوران کودکی حافظ آغاز می‌شود؛ سال‌هایی که در پی درگذشت پدرش، زندگی او با دشواری‌هایی همراه شد. حافظ برای گذران زندگی در نانوایی مشغول به کار شد و در همان زمان، تحصیل را نیز ادامه داد.

این بخش از زندگی شاعر، وجهی متفاوت از تصویر شناخته‌شده او را پیش روی مخاطب قرار می‌دهد. فاصله میان حافظِ صاحب غزل‌های ماندگار و کودکی که برای زندگی روزمره کار می‌کرد، یادآور این نکته است که مسیر شکل‌گیری یک شخصیت ادبی، جدا از شرایط اجتماعی و تجربه‌های شخصی او نیست.

شاهسواری با روایت این بخش از زندگی حافظ، تلاش می‌کند مخاطب را با فرازونشیب‌هایی آشنا کند که در کنار علاقه به دانش و ادبیات، بخشی از مسیر رشد او را ساخته‌اند. کار، تحصیل و مواجهه با دشواری‌های زندگی، در این روایت زمینه‌ای برای نزدیک‌شدن به حافظ به‌عنوان انسانی در حال تجربه و آموختن فراهم می‌کنند.

غروب‌های شیراز؛ جایی برای زاده‌شدن شعر

در کتاب «من حافظ شیرازی هستم»، شیراز تنها محل زندگی شاعر نیست؛ فضای شهر نیز در روایت حضور دارد. غروب‌های شیراز و تأثیر آنها بر احساسات حافظ، از جمله جزئیاتی هستند که نویسنده برای نزدیک‌کردن مخاطب به جهان درونی او به کار گرفته است.

در بخشی از کتاب، حافظ از تأثیر تماشای غروب بر میل خود به شعر گفتن یاد می‌کند. این تصویر، میان فضای بیرونی و تجربه درونی شاعر پیوند برقرار می‌کند؛ گویی منظره‌های آشنا و لحظه‌های ساده زندگی نیز می‌توانند به سرچشمه‌ای برای تأمل و آفرینش ادبی تبدیل شوند.

در همین روایت، بوی نان تازه نیز در کنار غروب‌های شیراز قرار می‌گیرد؛ دو تصویری که به زندگی روزمره حافظ بازمی‌گردند و از خاطراتی سخن می‌گویند که در ذهن او باقی مانده‌اند. کتاب از این جزئیات بهره می‌گیرد تا زندگی شاعر را از قالب اطلاعات رسمی بیرون بیاورد و به تجربه‌ای روایی نزدیک کند.

دیوانی که از زندگی فراتر رفت

بخش دیگری از کتاب به شعرهای حافظ و جایگاه آنها در فرهنگ و ادبیات می‌پردازد. دیوان حافظ در طول زمان به یکی از آثار ماندگار ادبیات فارسی تبدیل شده و اشعار او بر مخاطبان و شاعران بسیاری اثر گذاشته است. ترجمه شعرهایش به زبان‌های دیگر نیز زمینه آشنایی مخاطبان غیرفارسی‌زبان را با جهان شعری او فراهم کرده است.

کتاب تلاش می‌کند این گستره اثرگذاری را در کنار روایت زندگی شاعر قرار دهد؛ از علاقه او به قرآن و جست‌وجوی الهام تا جایگاهی که شعرهایش در دوره‌های بعد پیدا کردند. به این ترتیب، مخاطب با دو وجه مکمل روبه‌رو می‌شود: زندگی انسانی حافظ و میراث ادبی شاعری که آثارش از زمانه خود فراتر رفته‌اند.

البته روایت داستانی از زندگی یک شخصیت تاریخی، با پژوهش تاریخی تفاوت دارد. از همین رو، مخاطب می‌تواند این کتاب را راهی برای آشنایی روایی با زندگی حافظ بداند؛ روایتی که در کنار اطلاعات تاریخی، از تخیل و شیوه داستان‌پردازی نیز بهره می‌گیرد.

کتاب «من حافظ شیرازی هستم» نوشته امیرعباس شاهسواری، اثری میان زندگی‌نامه و داستان است که زندگی حافظ شیرازی را با زاویه دید اول‌شخص روایت می‌کند.

در بخشی از کتاب می‌خوانیم:

بعد از فوت پدر. در یک نانوایی مشغول به کار شدم و هم‌زمان درس می‌خواندم. راستی. شیراز غروب‌های بسیار قشنگی دارد. هروقت به غروب زیبای خورشید نگاه می‌کردم، حس شعر گفتن در من زنده می‌شد. به نظر شما زیبا نیست؟ دیوان اشعارم در شب‌های شیراز، همدم من بود. گاهی فکر می‌کردم که هرکس آن را می‌خواند، بودش را در آن می‌بیند؛ به‌گونه‌ای که شعرهایم به زبان‌های مختلف ترجمه شد و بر بسیاری از شاعران و نویسندگان تأثیر گذاشت. قرآن را سه بار شستم و با دستان خودم باز کردم تا الهام بگیرم. هنوز هم وقتی به گذشته فکر می‌کنم، غروب‌های شیراز و بوی نان تازه در ذهنم زنده می‌شود.

کتاب «من حافظ شیرازی هستم» نوشته امیرعباس شاهسواری در ۳۸صفحه از سوی انتشارات معارف منتشر شده است.