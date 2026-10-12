ابوالقاسم رادفر، استاد پیشکسوت زبان و ادبیات فارسی درگذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با انتشار پیامی، درگذشت ابوالقاسم رادفر، استاد زبان و ادبیات فارسی و عضو پیشکسوت هیئت علمی این پژوهشگاه را تسلیت گفت.

در پیام پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی آمده است: «درگذشت دکتر ابوالقاسم رادفر، استاد زبان و ادبیات فارسی و عضو هیئت علمی پیشکسوت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی را تسلیت عرض می‌کنیم. روحش شاد و یادش گرامی‌باد.»

ابوالقاسم رادفر در سال ۱۳۲۹ در تفرش متولد شد. او تحصیلات دانشگاهی خود را در رشته‌ی زبان و ادبیات فارسی ادامه داد و مدرک کارشناسی این رشته را در سال ۱۳۵۳ از دانشگاه مشهد، کارشناسی ارشد را در سال ۱۳۵۷ و دکتری را در سال ۱۳۶۲ از دانشگاه تهران دریافت کرد. رادفر در حوزه‌ی پژوهش‌های ادبی و بررسی منابع و آثار ادبیات فارسی فعالیت داشت.

از آثار پژوهشی رادفر می‌توان به «کتاب‌شناسی نظامی گنجوی»، «کتاب‌شناسی آثار رودکی»، «رودکی آن شاعر تیره‌چشم روشن‌بین» و «کتاب‌شناسی ادبیات دوره‌ی صفویه» اشاره کرد. او همچنین در تصحیح و معرفی متون ادبی و عرفانی مشارکت داشت؛ از جمله تصحیح و تعلیق «تذکره‌ی ریاض‌العارفین» با همکاری گیتا آثیدری و تصحیح «فرهنگ مقامات حریری» با همکاری علاءالدین افتخار جوادی.