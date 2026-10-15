«شبیه بهاری که سبز نیست» به بازار نشر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب، سومین اثر کلاسیک در کارنامه ادبی «بهبهانی» به‌شمار می‌رود که محوریت اصلی آن، قالب غزل است و درکنار آن، آثاری در قالب‌های چهارپاره، مثنوی و دوبیتی نیز به‌چشم می‌خورد.

هرچند بخش عمده و شناخته‌شده هویت شعری این شاعر پیش‌ از این با جریان شعر سپید گره خورده و مخاطبان، او را بیشتر با این فضا می‌شناسند؛ اما مجموعه حاضر، رویکردی نو به ظرفیت‌های شعر موزون و کلاسیک دارد. «بهبهانی» درباره بن‌مایه آثار این دفتر معتقد است که مفهوم «عشق» در سروده‌های آن، تنها دستمایه‌ای برای بیان احوالات فردی و رمانتیک نیست؛ بلکه به‌مثابه دریچه‌ای برای نگریستن به جهان هستی، بازخوانی روابط انسانی و بازتاب دغدغه‌های اجتماعی به‌کار گرفته شده است.

همچنین تلفیق دایره واژگان روزمره و زبان معاصر با بن‌مایه‌ها، سنت‌ها و موسیقی غزل فارسی، از بارزترین ویژگی‌های فنی این‌مجموعه محسوب می‌شود. از نکات قابل‌توجه این رویداد ادبی، انتشار هم‌زمان نسخه صوتی کتاب با صدای شاعر است؛ که باتوجه‌به پیشینه «سروناز بهبهانی» در برنامه‌های ترکیبی شعر و موسیقی صداوسیما، ابعاد شنیداری اثر را برای علاقه‌مندان به ادبیات، شنیدنی خواهد کرد.

این شاعر و ترانه‌سرا پیش‌ از این، مجموعه‌های «سروناز»، «بغض دریایی»، «سکوت‌های ترک‌خورده»، «جاری‌تر از نسیم»، «سایه‌ها عاشق می‌شوند»، «درگیر خوشبختی‌ام»، «تنهایی نقطه، دلتنگی نقطه، عشق نقطه‌چین»، «کاش دلتنگی لباس بود» و «سکوت می‌کنم تا شنیده شوم» را منتشر کرده است.

علاوه‌بر انتشار شعر؛ فعالیت‌های مطبوعاتی و نگارش اثر داستانی حوزه کودک و نوجوان باعنوان «سه ماهی ماجراجو» بخش دیگری از کارنامه قلمی او را تشکیل می‌دهد.

«شبیه بهاری که سبز نیست» در 84 صفحه قطع رقعی به‌ قیمت 150هزارتومان و در شمارگان 200 نسخه ازسوی انتشارات «سورنا» راهی بازار نشر شده؛ و نسخه صوتی آن نیز در پلتفرم‌های عرضه کتاب صوتی دردسترس علاقه‌مندان قرار گرفته است.