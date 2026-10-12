به گزارش خبرنگار مهر، انتشارات گوزن سفید به مدیریت سعید قاسمی، نویسنده، پژوهشگر و مدرس دانشگاه، در نظر دارد در کنار انتشار کتاب‌های تخصصی تئاتر، سینما و ادبیات نمایشی، با هدف ترویج ادبیات داستانی تألیفی و حمایت از نویسندگان جوان و نوقلم، مجموعه‌ای از داستان‌های خیلی کوتاه را در قالب مجموعه «هم‌داستان» منتشر کند.

دبیری دفتر نخست این مجموعه را خلیل اسماعیلی بر عهده خواهد داشت.

بر اساس فراخوان منتشرشده، داستان‌های خیلی کوتاه که در ادبیات جهان با عنوان‌های «فلش‌فیکشن» و «میکروفیکشن» و در ایران با نام‌هایی همچون «داستانک» و «خرده‌داستان» شناخته می‌شوند، با بهره‌گیری از کلمات گزیده و چیدمانی دقیق، تجربه‌ای موجز و در عین حال تأثیرگذار برای مخاطب رقم می‌زنند. این آثار، برخلاف تصور رایج، می‌توانند با وجود حجم اندک، شخصیت‌پردازی و محتوایی عمیق داشته باشند.

بر اساس شرایط اعلام‌شده، شرکت در این فراخوان برای عموم نویسندگان آزاد است و انتخاب موضوع داستان‌ها نیز محدودیتی ندارد؛ با این حال، آثاری که دغدغه‌ها و علاقه‌مندی‌های مخاطبان را در بر بگیرند، در اولویت قرار خواهند گرفت.

داستان‌های ارسالی، بدون احتساب عنوان و مشخصات نویسنده، باید کمتر از ۲۰۰ کلمه باشند و پیش از این در جایی منتشر نشده باشند. هر نویسنده می‌تواند حداکثر ۱۰ اثر به دبیرخانه فراخوان ارسال کند.

آثار باید با فونت «بی‌نازنین» و اندازه ۱۴، بدون هرگونه کادربندی و تنظیمات اضافی، در قالب فایل‌های Word و PDF آماده شوند. همچنین درج مشخصات کامل نویسنده شامل نام و نام خانوادگی، تحصیلات، شهر محل سکونت و شماره تماس در ابتدای هر اثر الزامی است. آثاری که هر دو فایل موردنیاز را نداشته باشند، بررسی نخواهند شد.

علاقه‌مندان تا ۳۰ دی‌ماه ۱۴۰۵ فرصت دارند آثار خود را به نشانی الکترونیکی gavaznesefid1405@gmail.com ارسال کنند.

آثار برگزیده این فراخوان در دفتر نخست مجموعه داستان‌های خیلی کوتاه «هم‌داستان» منتشر می‌شوند و از نویسندگان آن‌ها نیز تقدیر خواهد شد.