ایذه با ۷۴ درصد پیشتاز رطوبت در خوزستان شد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس داده‌های ارائه‌شده از سوی اداره کل هواشناسی استان خوزستان برای بازه زمانی ۹:۳۰ صبح جمعه ۱۷ مهرماه تا ۹:۳۰ صبح شنبه ۱۸ مهرماه ۱۴۰۵، وضعیت رطوبت نسبی در ایستگاه‌های مختلف استان مورد سنجش قرار گرفت.

مدیرکل هواشناسی خوزستان در این باره افزود: در میان ۲۱ ایستگاه هواشناسی فعال در استان، پس از ایذه، گتوند با ثبت ۶۸ درصد در جایگاه بعدی بیشترین میزان رطوبت قرار گرفت. همچنین کمترین میزان رطوبت نسبی در این بازه زمانی مربوط به هویزه با ۲۴ درصد گزارش شده است.

وی ادامه داد: میانگین رطوبت سطحی استان در ۲۴ ساعت گذشته ۴۲ درصد برآورد شده است. بر اساس آمار، سایر ایستگاه‌های پررطوبت شامل شوش با ۵۴ درصد و آبادان و صفی‌آباد دزفول با ۵۰ درصد رطوبت نسبی بودند که وضعیت جوی مرطوبی را تجربه کردند.