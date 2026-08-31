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۹ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۴۵

رطوبت در خوزستان به ۸۴ درصد رسید

رطوبت در خوزستان به ۸۴ درصد رسید

اهواز - شهرستان هندیجان با ثبت رطوبت ۸۴ درصد در صدر ایستگاه‌های هواشناسی استان خوزستان قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس داده‌های ثبت شده در ایستگاه‌های هواشناسی استان خوزستان در بازه زمانی صبح یکشنبه تا صبح دوشنبه، میزان رطوبت نسبی در نقاط مختلف استان نوسان قابل توجهی داشت.

پس از هندیجان که با ۸۴ درصد رطوبت در صدر ایستگاه‌های استان قرار گرفت، شهرستان‌های امیدیه با ۷۳ درصد و رامشیر با ۷۲ درصد بیشترین میزان شرجی را در ۲۴ ساعت گذشته تجربه کردند.

بر اساس گزارش ۲۳ ایستگاه هواشناسی فعال در خوزستان، کمترین میزان رطوبت ثبت شده در این بازه زمانی مربوط به شهرستان بستان با ۲۲ درصد بوده است.

میانگین رطوبت سطحی در سطح استان خوزستان طی این مدت ۳۹.۷ درصد گزارش شده است که نشان‌دهنده وضعیت پایدار جوی در اکثر مناطق استان است.

کد مطلب 6932737

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    نظرات

    • علی IR ۱۱:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۹
      4 0
      پاسخ
      این اطلاعات رو برای وزیر برق بفرستید که میره وسط ظهر برق روقطع میکنه و مردم پدرشون درمیاد تا برق وصل بشه

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