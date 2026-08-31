رطوبت در خوزستان به ۸۴ درصد رسید

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس داده‌های ثبت شده در ایستگاه‌های هواشناسی استان خوزستان در بازه زمانی صبح یکشنبه تا صبح دوشنبه، میزان رطوبت نسبی در نقاط مختلف استان نوسان قابل توجهی داشت.

پس از هندیجان که با ۸۴ درصد رطوبت در صدر ایستگاه‌های استان قرار گرفت، شهرستان‌های امیدیه با ۷۳ درصد و رامشیر با ۷۲ درصد بیشترین میزان شرجی را در ۲۴ ساعت گذشته تجربه کردند.

بر اساس گزارش ۲۳ ایستگاه هواشناسی فعال در خوزستان، کمترین میزان رطوبت ثبت شده در این بازه زمانی مربوط به شهرستان بستان با ۲۲ درصد بوده است.

میانگین رطوبت سطحی در سطح استان خوزستان طی این مدت ۳۹.۷ درصد گزارش شده است که نشان‌دهنده وضعیت پایدار جوی در اکثر مناطق استان است.