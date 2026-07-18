شرجی ۹۴ درصدی هندیجان را فرا گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل هواشناسی استان خوزستان در تازهترین گزارش خود، وضعیت رطوبت نسبی ایستگاههای هواشناسی استان در بازه زمانی بیست و چهار ساعت گذشته از ساعت ۹:۳۰ روز جمعه تا ساعت ۹:۳۰ صبح امروز شنبه را منتشر کرد.
بر اساس این دادههای آماری، هندیجان با ثبت رطوبت ۹۴ درصد، در صدر جدول رطوبت استان قرار گرفت. همچنین ایستگاههای ماهشهر و رامشیر به ترتیب با ۷۶ و ۷۳ درصد در رتبههای بعدی قرار دارند.
بر اساس این گزارش، کمترین میزان رطوبت نسبی نیز در شهرستان مسجدسلیمان با ۲۲ درصد به ثبت رسیده است.
میانگین رطوبت سطحی در میان ۲۳ ایستگاه هواشناسی فعال استان خوزستان، ۴۶ و نیم درصد گزارش شده است.
این وضعیت شرجی و افزایش رطوبت در حالی است که مطابق پیشبینیهای هواشناسی، روند افزایش دما و وقوع دمای ۵۰ درجه در اکثر مناطق استان همچنان تداوم خواهد داشت.
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