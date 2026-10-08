هندیجان با ۹۸ درصد رطوبت صدرنشین شهرهای خوزستان شد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس داده‌های ایستگاه‌های هواشناسی استان از ساعت ۹:۳۰ صبح چهارشنبه پانزدهم مهرماه تا ۹:۳۰ صبح پنجشنبه شانزدهم مهرماه، میانگین رطوبت سطحی خوزستان به ۵۳.۶ درصد رسیده است.

طبق گزارش‌های واصله از اداره کل هواشناسی خوزستان، پس از هندیجان، ایستگاه‌های شوش با ۷۳ درصد و گتوند با ۶۹ درصد در رتبه‌های بعدی میزان رطوبت نسبی در استان قرار دارند.

ایستگاه‌های دزپارت و شوشتر نیز در این بازه زمانی با ثبت ۳۰ درصد رطوبت، کمترین میزان رطوبت نسبی را در میان ۲۱ ایستگاه فعال هواشناسی استان تجربه کرده‌اند.

براساس آمار استخراج‌شده از ۲۱ ایستگاه هواشناسی خوزستان، شهرهای ایذه، رامشیر، شادگان، آبادان، بندر ماهشهر، صفی‌آباد دزفول، بهبهان، امیدیه، اهواز (فرودگاه و کشاورزی)، لالی، بستان، مسجدسلیمان، آغاجاری، حسینیه و رامهرمز نیز رطوبت‌های متغیری را پشت سر گذاشته‌اند.