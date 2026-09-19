ماهشهر با ۸۸ درصد رطوبت صدرنشین شرجی در خوزستان شد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس داده‌های اداره کل هواشناسی خوزستان از ساعت ۹:۳۰ روز جمعه تا ۹:۳۰ صبح شنبه، میزان رطوبت در مناطق مختلف استان با نوسانات قابل توجهی همراه بوده است.

در این بازه زمانی، شهرستان ماهشهر با ثبت ۸۸ درصد رطوبت، مرطوب‌ترین نقطه استان لقب گرفت و پس از آن هندیجان با ۸۷ درصد رطوبت در جایگاه بعدی قرار دارد. همچنین بررسی وضعیت سایر ایستگاه‌های هواشناسی نشان می‌دهد که میانگین رطوبت نسبی در مجموع ۲۳ ایستگاه استان ۴۴.۷ درصد بوده است.

بر اساس این گزارش، شهرستان‌های شوش با ۶۱، رامشیر با ۶۰، ایستگاه کشاورزی اهواز با ۵۹ و گتوند با ۵۷ درصد، رتبه‌های بعدی رطوبت را به خود اختصاص داده‌اند. در مقابل، هفتکل با ثبت ۲۰ درصد رطوبت، کمترین میزان شرجی را در ۲۴ ساعت گذشته تجربه کرده است.

سایر مناطق استان نیز نوساناتی بین ۲۳ تا ۵۴ درصد رطوبت نسبی داشته‌اند که نشان‌دهنده تداوم وضعیت جوی خاص در مناطق جنوبی و ساحلی خوزستان است.