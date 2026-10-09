تداوم هوای شرجی در خوزستان؛ هندیجان با ۸۶ درصد پیشتاز است

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس داده‌های استخراج شده از ایستگاه‌های هواشناسی استان در بازه زمانی ساعت ۹:۳۰ روز پنجشنبه شانزدهم مهرماه تا ۹:۳۰ روز جمعه هفدهم مهرماه، میانگین رطوبت سطحی در خوزستان به ۴۴.۴ درصد رسیده است.

این گزارش می‌افزاید: پس از هندیجان، ایستگاه‌های ایذه با ۶۹ درصد و گتوند با ۶۷ درصد رطوبت، بیشترین میزان رطوبت را در میان ۲۳ ایستگاه فعال هواشناسی استان به ثبت رسانده‌اند.

طبق آمارهای ثبت شده، ایستگاه هفتکل با ۱۹ درصد، دزپارت با ۳۰ درصد و شوشتر با ۳۱ درصد کمترین میزان رطوبت نسبی را در این بازه زمانی تجربه کرده‌اند.

همچنین شهرهای شادگان با ۶۳ درصد، شوش با ۵۷ درصد، آبادان با ۵۵ درصد، اهواز (کشاورزی) با ۵۱ درصد و صفی آباد دزفول با ۴۹ درصد رطوبت، در رده‌های میانی جدول میزان رطوبت نسبی استان قرار دارند.

اداره کل هواشناسی استان خوزستان تأکید کرد: سایر ایستگاه‌های استان از جمله بهبهان، اهواز (فرودگاه)، رامشیر، بندر ماهشهر، امیدیه، هویزه، لالی، مسجدسلیمان، بستان، رامهرمز، حسینیه و آغاجاری نیز رطوبت‌های متغیری را در شبانه روز گذشته گزارش کرده‌اند که نشان‌دهنده تداوم وضعیت جوی خاص در نقاط مختلف استان است.