هوای ماهشهر رطوبت ۸۴ درصدی را تجربه کرد

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی نقشه‌های حداکثر رطوبت نسبی ۲۴ ساعت گذشته در ایستگاه‌های هواشناسی استان خوزستان نشان می‌دهد که میانگین رطوبت سطحی در این بازه زمانی به رقم ۵۶.۵ درصد رسیده است.

بر اساس داده‌های اداره کل هواشناسی استان خوزستان، در این مدت پس از بندر ماهشهر، ایستگاه‌های هندیجان با ۸۲ درصد، رامشیر با ۷۸ درصد و آبادان با ۷۳ درصد بیشترین میزان رطوبت نسبی را ثبت کرده‌اند. همچنین امیدیه با ۷۲ درصد، گتوند با ۶۹ درصد و بهبهان با ۶۳ درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

در سوی مقابل، ایستگاه حسینیه با ثبت رطوبت ۲۷ درصدی، کمترین میزان حداکثر رطوبت نسبی را در میان ۲۳ ایستگاه هواشناسی فعال استان در ۲۴ ساعت گذشته به نام خود ثبت کرد. همچنین بستان با ۳۵ درصد و دزپارت با ۳۶ درصد از دیگر مناطق با رطوبت نسبی پایین‌تر در استان بوده‌اند.