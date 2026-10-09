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۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۹:۵۵

شناسایی ۸ مورد تخریب اراضی ملی و کشف ۲ تن چوب قاچاق در قروه

شناسایی ۸ مورد تخریب اراضی ملی و کشف ۲ تن چوب قاچاق در قروه

قروه- رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری قروه، از شناسایی هشت مورد تخریب و تصرف اراضی ملی در روستای باغلوجه و کشف ۲ تن مقطوعات چوبی قاچاق در محدوده روستای پیرسلیمان خبر داد.

فرهنگ مرادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در ادامه اجرای طرح ویژه مقابله با زمین‌خواری و تخریب و تصرف اراضی ملی، نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی با همکاری همیاران طبیعت موفق به شناسایی هشت مورد تخریب و تصرف اراضی ملی در این شهرستان شدند.

وی افزود: این موارد در محدوده روستای باغلوجه شناسایی شده و هشت نفر در ارتباط با تخلفات صورت‌گرفته برای طی مراحل قانونی به اداره منابع طبیعی احضار شدند.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان قروه همچنین از کشف یک محموله چوب قاچاق در محدوده روستای پیرسلیمان خبر داد و گفت: این محموله شامل حدود ۲ تن مقطوعات چوبی بود که با همکاری نیروی انتظامی و پاسگاه ویژه منابع طبیعی و آبخیزداری کشف و ضبط شد.

مرادی ادامه داد: با دستور قاضی تعزیرات، محموله چوب تخلیه شد و خودروی نیسان حامل آن نیز پس از تخلیه بار ترخیص شد.

وی با اشاره به تداوم اقدامات حفاظتی در عرصه‌های ملی شهرستان عنوان کرد: این عملیات در شانزدهمین روز اجرای طرح ویژه مقابله با زمین‌خواری و تخریب و تصرف اراضی ملی انجام شد و در جریان آن، دهیار و اعضای شورای اسلامی روستای باغلوجه نیز در جریان اقدامات حفاظتی و تخریب‌های صورت‌گرفته قرار گرفتند.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان قروه تأکید کرد: حفاظت از اراضی ملی و برخورد قانونی با تخریب و تصرف این عرصه‌ها از اولویت‌های منابع طبیعی است و اقدامات نظارتی در این زمینه ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 6972281

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