به گزارش خبرنگار مهر، سعید نوشیری عصر پنجشنبه در حاشیه بازرسی از بازار یاسوج با اشاره به تداوم نظارت‌های بهداشت محیط در شهرستان بویراحمد اظهار کرد: تیم‌های بازرسی بهداشت محیط با استفاده از ظرفیت ۴۳ بازرس، وضعیت بهداشتی واحدهای صنفی و خواربارفروشی‌ها را به‌صورت مستمر و بر اساس آیین‌نامه ماده ۱۳ مورد بررسی قرار می‌دهند.

وی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، واحدهای صنفی به‌صورت دوره‌ای و معمولاً هر دو تا سه ماه یک‌بار مورد بازرسی قرار می‌گیرند تا وضعیت بهداشت محیط، سلامت مواد غذایی و نحوه نگهداری و عرضه محصولات بررسی شود.

بازرس بهداشت محیط شهرستان بویراحمد درباره نحوه برخورد با کالاهای تاریخ‌مصرف‌گذشته گفت: در صورت مشاهده چنین اقلامی، موضوع صورت‌جلسه شده و کالاهای مورد نظر جمع‌آوری می‌شوند و در صورت نیاز نمونه‌برداری‌های لازم نیز انجام خواهد شد.

نوشیری ادامه داد: در مواردی ممکن است صاحبان واحدهای صنفی نسبت به تاریخ انقضای برخی کالاها آگاهی کافی نداشته باشند که کارشناسان بهداشت محیط در جریان بازرسی این موارد را شناسایی و تذکرات لازم را ارائه می‌کنند، اما در صورت احراز تخلف، موضوع از مسیر قانونی پیگیری خواهد شد.

وی بیان کرد: در موارد تخلف، با همکاری مأموران اداره صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف و تعزیرات حکومتی، اقدامات قانونی لازم در دستور کار قرار می‌گیرد.

۳۸ هزار و ۳۱۶ بازرسی از صنوف بویراحمد

بازرس بهداشت محیط شهرستان بویراحمد با اشاره به عملکرد این مجموعه در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ گفت: طی این مدت ۳۸ هزار و ۳۱۶ مورد بازدید و بازرسی از واحدهای صنفی مختلف سطح شهرستان انجام شده است.

وی افزود: حاصل این بازرسی‌ها شناسایی موارد تخلف و تشکیل ۲۴۲ پرونده تخلف بهداشتی بود که عمده آنها در زمینه عرضه کالاهای تاریخ‌مصرف‌گذشته و سایر نواقص بهداشتی بوده و برای رسیدگی قانونی به تعزیرات حکومتی ارجاع شده است.

نوشیری با اشاره به آمار سال گذشته نیز گفت: در سال ۱۴۰۴ تعداد ۹۱۰ مورد تخلف بهداشتی از سوی بازرسان شناسایی و برای رسیدگی به مراجع قانونی ارسال شد.

وی، رعایت نکردن تاریخ مصرف محصولات، نداشتن کارت سلامت و گواهی آموزش بهداشت، رعایت نکردن الزامات بهداشت محیط در فروشگاه‌ها و همچنین مشکلات مربوط به نظافت و دمای یخچال‌ها را از مهم‌ترین تخلفات مشاهده‌شده در بازرسی‌های بهداشتی عنوان کرد.

بازرس بهداشت محیط بویراحمد خاطرنشان کرد: کنترل شرایط نگهداری مواد غذایی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، چراکه حتی محصولی که تاریخ مصرف آن منقضی نشده، در صورت نگهداری نامناسب و قرار گرفتن در شرایط دمایی نامطلوب می‌تواند سلامت مصرف‌کنندگان را تهدید کند.

دست‌فروشان و واحدهای سیار؛ چالش نظارت بهداشتی

نوشیری در بخش دیگری از سخنان خود به فعالیت برخی واحدهای صنفی سیار و دست‌فروشان در سطح شهرستان اشاره کرد و گفت: بخشی از این واحدها بدون دریافت مجوزهای لازم و پروانه بهداشتی اقدام به عرضه مواد غذایی می‌کنند که از منظر سلامت عمومی نیازمند نظارت جدی است.

وی افزود: عرضه مواد غذایی در شرایط غیربهداشتی، نبود تجهیزات مناسب برای نگهداری مواد غذایی و مشخص نبودن منشأ برخی محصولات، از جمله نگرانی‌هایی است که در خصوص فعالیت واحدهای فاقد مجوز وجود دارد.

بازرس بهداشت محیط شهرستان بویراحمد تصریح کرد: با توجه به اینکه جمع‌آوری واحدهای سیار و دست‌فروشان در موارد مرتبط با سد معبر در حیطه وظایف شهرداری و واحد اجراییات قرار دارد، مجموعه بهداشت محیط با همکاری این بخش، نظارت و جمع‌آوری موارد غیرمجاز را دنبال می‌کند.

نوشیری گفت: همکاری بین دستگاه‌های متولی برای ساماندهی این واحدها ضروری است و در کنار مسائل مربوط به سد معبر و نظم شهری، سلامت مواد غذایی عرضه‌شده به شهروندان نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

وی تأکید کرد: نظارت بر واحدهای عرضه مواد غذایی و برخورد با تخلفات بهداشتی با هدف صیانت از سلامت مردم ادامه خواهد داشت و در صورت مشاهده تخلف محرز، موضوع از مسیر قانونی پیگیری می‌شود.