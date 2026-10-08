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۱۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۱۸

۳۸ هزار بازرسی بهداشتی در بویراحمد؛ برخورد با عرضه کالاهای تاریخ‌گذشته

۳۸ هزار بازرسی بهداشتی در بویراحمد؛ برخورد با عرضه کالاهای تاریخ‌گذشته

یاسوج- بازرس بهداشت محیط شهرستان بویراحمد از انجام بیش از ۳۸ هزار مورد بازرسی از واحدهای صنفی این شهرستان در نیمه نخست سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید نوشیری عصر پنجشنبه در حاشیه بازرسی از بازار یاسوج با اشاره به تداوم نظارت‌های بهداشت محیط در شهرستان بویراحمد اظهار کرد: تیم‌های بازرسی بهداشت محیط با استفاده از ظرفیت ۴۳ بازرس، وضعیت بهداشتی واحدهای صنفی و خواربارفروشی‌ها را به‌صورت مستمر و بر اساس آیین‌نامه ماده ۱۳ مورد بررسی قرار می‌دهند.

وی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، واحدهای صنفی به‌صورت دوره‌ای و معمولاً هر دو تا سه ماه یک‌بار مورد بازرسی قرار می‌گیرند تا وضعیت بهداشت محیط، سلامت مواد غذایی و نحوه نگهداری و عرضه محصولات بررسی شود.

بازرس بهداشت محیط شهرستان بویراحمد درباره نحوه برخورد با کالاهای تاریخ‌مصرف‌گذشته گفت: در صورت مشاهده چنین اقلامی، موضوع صورت‌جلسه شده و کالاهای مورد نظر جمع‌آوری می‌شوند و در صورت نیاز نمونه‌برداری‌های لازم نیز انجام خواهد شد.

نوشیری ادامه داد: در مواردی ممکن است صاحبان واحدهای صنفی نسبت به تاریخ انقضای برخی کالاها آگاهی کافی نداشته باشند که کارشناسان بهداشت محیط در جریان بازرسی این موارد را شناسایی و تذکرات لازم را ارائه می‌کنند، اما در صورت احراز تخلف، موضوع از مسیر قانونی پیگیری خواهد شد.

وی بیان کرد: در موارد تخلف، با همکاری مأموران اداره صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف و تعزیرات حکومتی، اقدامات قانونی لازم در دستور کار قرار می‌گیرد.

۳۸ هزار و ۳۱۶ بازرسی از صنوف بویراحمد

بازرس بهداشت محیط شهرستان بویراحمد با اشاره به عملکرد این مجموعه در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ گفت: طی این مدت ۳۸ هزار و ۳۱۶ مورد بازدید و بازرسی از واحدهای صنفی مختلف سطح شهرستان انجام شده است.

وی افزود: حاصل این بازرسی‌ها شناسایی موارد تخلف و تشکیل ۲۴۲ پرونده تخلف بهداشتی بود که عمده آنها در زمینه عرضه کالاهای تاریخ‌مصرف‌گذشته و سایر نواقص بهداشتی بوده و برای رسیدگی قانونی به تعزیرات حکومتی ارجاع شده است.

نوشیری با اشاره به آمار سال گذشته نیز گفت: در سال ۱۴۰۴ تعداد ۹۱۰ مورد تخلف بهداشتی از سوی بازرسان شناسایی و برای رسیدگی به مراجع قانونی ارسال شد.

وی، رعایت نکردن تاریخ مصرف محصولات، نداشتن کارت سلامت و گواهی آموزش بهداشت، رعایت نکردن الزامات بهداشت محیط در فروشگاه‌ها و همچنین مشکلات مربوط به نظافت و دمای یخچال‌ها را از مهم‌ترین تخلفات مشاهده‌شده در بازرسی‌های بهداشتی عنوان کرد.

بازرس بهداشت محیط بویراحمد خاطرنشان کرد: کنترل شرایط نگهداری مواد غذایی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، چراکه حتی محصولی که تاریخ مصرف آن منقضی نشده، در صورت نگهداری نامناسب و قرار گرفتن در شرایط دمایی نامطلوب می‌تواند سلامت مصرف‌کنندگان را تهدید کند.

دست‌فروشان و واحدهای سیار؛ چالش نظارت بهداشتی

نوشیری در بخش دیگری از سخنان خود به فعالیت برخی واحدهای صنفی سیار و دست‌فروشان در سطح شهرستان اشاره کرد و گفت: بخشی از این واحدها بدون دریافت مجوزهای لازم و پروانه بهداشتی اقدام به عرضه مواد غذایی می‌کنند که از منظر سلامت عمومی نیازمند نظارت جدی است.

وی افزود: عرضه مواد غذایی در شرایط غیربهداشتی، نبود تجهیزات مناسب برای نگهداری مواد غذایی و مشخص نبودن منشأ برخی محصولات، از جمله نگرانی‌هایی است که در خصوص فعالیت واحدهای فاقد مجوز وجود دارد.

بازرس بهداشت محیط شهرستان بویراحمد تصریح کرد: با توجه به اینکه جمع‌آوری واحدهای سیار و دست‌فروشان در موارد مرتبط با سد معبر در حیطه وظایف شهرداری و واحد اجراییات قرار دارد، مجموعه بهداشت محیط با همکاری این بخش، نظارت و جمع‌آوری موارد غیرمجاز را دنبال می‌کند.

نوشیری گفت: همکاری بین دستگاه‌های متولی برای ساماندهی این واحدها ضروری است و در کنار مسائل مربوط به سد معبر و نظم شهری، سلامت مواد غذایی عرضه‌شده به شهروندان نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

وی تأکید کرد: نظارت بر واحدهای عرضه مواد غذایی و برخورد با تخلفات بهداشتی با هدف صیانت از سلامت مردم ادامه خواهد داشت و در صورت مشاهده تخلف محرز، موضوع از مسیر قانونی پیگیری می‌شود.

کد مطلب 6971977

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