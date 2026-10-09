به گزارش خبرنگار مهر، جعفر پورکبگانی جمعه‌شب در نشست رئیس، نایب‌رئیس و اعضای کمیسیون اصل نود مجلس با فعالان اقتصادی استان بوشهر که در اتاق بازرگانی استان بوشهر برگزار شد، انتقادهای مطرح‌شده از سوی فعالان اقتصادی را بازتاب دشواری‌ها و مسائل روزمره آنان توصیف کرد و گفت: در شرایط خاص کنونی باید در کنار فعالان اقتصادی باشیم.

به گفته پورکبگانی، مسئولان باید برای رفع ناهماهنگی‌هایی که به تشدید مشکلات مردم و کسب‌وکارها انجامیده، راه‌حل عملی پیدا کنند.

نماینده بوشهر، گناوه و دیلم با اشاره به حضور اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت در کمیسیون اصل نود، گفت: در آن جلسه تأکید کردم که یکی از ایرادهای اصلی در حوزه اقتصاد، تصمیم‌گیری جزیره‌ای دستگاه‌ها است.

وی افزود: فقدان هماهنگی میان وزارتخانه‌های اقتصادی و نهادهای مرتبط، زمینه‌ساز افزایش مشکلات شده و رفع این مسئله باید در دستور کار مسئولان قرار گیرد.

پورکبگانی همچنین به انتقاد فعالان اقتصادی از عملکرد برخی دستگاه‌های نظارتی در مسیرهای تجاری اشاره و با بیان اینکه موضوع را پیگیری و درباره آن با دستگاه‌های نظارتی گفت‌وگو کرده گفت: یکی از مصادیق اختلال نظارتی در مسیر فعالان اقتصادی توقف محموله‌ها به دلیل «ظنِ به قاچاق» است.

عضو کمیسیون اصل نود با بیان اینکه پس از سفر کمیسیون قضایی به بوشهر موضوع دنبال و مصوبه‌ای در این کمیسیون نهایی شد که به نظر می‌رسد تا ابتدای سال بعد در صحن نیز به تصویب می‌رسد، گفت: پیشنهاد می‌کنم تا تصویب این قانون، به‌جای متوقف‌کردن محموله‌ها، کانتینر در گلوگاه‌های مسیر پلمب شود و بررسی آن در مقصد انجام گیرد.

وی اضافه کرد: در مواردی که محموله پس از بررسی فاقد تخلف تشخیص داده می‌شود، توقف وسیله نقلیه و تأخیر ایجادشده همچنان به فعال اقتصادی زیان می‌زند و ممکن است به فساد کالاهای حساس بینجامد.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس افزود: حدود ۹۰ درصد این موارد در نهایت با صدور رأی برائت در تعزیرات خاتمه می‌یابد، اما این نتیجه خسارت و اختلالی را که پیش‌تر به فعالیت اقتصادی وارد شده جبران نمی‌کند.

این نماینده مجلس با بیان اینکه فلسفه ایجاد گلوگاه‌ها سیاسی و امنیتی و نه اقتصادی بود، گفت: رویکرد پیشنهادی می‌تواند ضمن امکان بازرسی در مقصد، از معطل‌ماندن رانندگان، کِشنده‌ها و محموله‌ها در مسیر جلوگیری کند.

پورکبگانی خطاب به رئیس کمیسیون اصل نود، خواستار پیگیری و روشن‌شدن علت تشکیل‌نشدن فراکسیون گمرکات در مجلس شد.