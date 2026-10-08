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۱۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۴۹

کشف بیش از ۱۱ تن برنج قاچاق در یک انبار در اردکان

کشف بیش از ۱۱ تن برنج قاچاق در یک انبار در اردکان

یزد- فرمانده انتظامی استان یزد از کشف بیش از ۱۱ تن برنج قاچاق و احتکارشده به ارزش ۲۰ میلیارد ریال در بازرسی از یک انبار مواد غذایی در اردکان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پلیس یزد، سردار علیرضا دلیری اظهار کرد: در راستای مقابله با قاچاق کالا و برخورد با مخلان نظام اقتصادی، مأموران پلیس نظارت بر اماکن عمومی استان یزد با انجام اقدامات اطلاعاتی از وجود یک انبار حاوی مواد غذایی قاچاق مطلع شدند.

وی افزود: مأموران پس از انجام تحقیقات میدانی، محل دقیق انبار را در شهر اردکان شناسایی و با اخذ مجوز قضائی و با همکاری مأموران انتظامی اردکان از این محل بازدید کردند.

فرمانده انتظامی استان یزد ادامه داد: در بازرسی انجام‌شده، بیش از ۱۱ تن برنج احتکارشده کشف شد که بنا بر نظر کارشناسان، ارزش این محموله ۲۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

دلیری تصریح کرد: در این رابطه پرونده تشکیل و یک متهم برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

کد مطلب 6971996

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