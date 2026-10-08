کشف بیش از ۱۱ تن برنج قاچاق در یک انبار در اردکان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پلیس یزد، سردار علیرضا دلیری اظهار کرد: در راستای مقابله با قاچاق کالا و برخورد با مخلان نظام اقتصادی، مأموران پلیس نظارت بر اماکن عمومی استان یزد با انجام اقدامات اطلاعاتی از وجود یک انبار حاوی مواد غذایی قاچاق مطلع شدند.

وی افزود: مأموران پس از انجام تحقیقات میدانی، محل دقیق انبار را در شهر اردکان شناسایی و با اخذ مجوز قضائی و با همکاری مأموران انتظامی اردکان از این محل بازدید کردند.

فرمانده انتظامی استان یزد ادامه داد: در بازرسی انجام‌شده، بیش از ۱۱ تن برنج احتکارشده کشف شد که بنا بر نظر کارشناسان، ارزش این محموله ۲۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

دلیری تصریح کرد: در این رابطه پرونده تشکیل و یک متهم برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.