به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا لطفی از صدور حکم برای پرونده عرضه خارج از شبکه آرد یارانه‌ای در این استان خبر داد و اظهار کرد: این پرونده مربوط به ۳۸۳ کیسه آرد به ارزش ۴ میلیارد و ۴۴۲ میلیون ریال بود که در شعبه ششم رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: شعبه رسیدگی‌کننده پس از انجام تحقیقات و بررسی مستندات، تخلف انتسابی را محرز دانست و برای متخلف حکم قانونی صادر کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه تصریح کرد: بر اساس رأی صادرشده، آردهای موضوع پرونده باید مسترد و در شبکه توزیع مربوطه عرضه شوند.

لطفی ادامه داد: علاوه بر حکم استرداد و توزیع کالا در شبکه، متخلف به پرداخت ۸ میلیارد و ۸۸۴ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده است؛ مبلغی که معادل دو برابر ارزش آردهای موضوع تخلف تعیین شده است.

وی در تشریح چگونگی شناسایی تخلف گفت: بازرسان بسیج اصناف در جریان بازرسی از یک سوله واقع در شهرک صنعتی، تخلف را کشف کردند و گزارش آن را برای رسیدگی قانونی به اداره کل تعزیرات حکومتی استان ارسال کردند.