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۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۵۴

۲۰۰ میلیارد ریال موتورسیکلت و قطعات قاچاق در لنجان کشف شد

۲۰۰ میلیارد ریال موتورسیکلت و قطعات قاچاق در لنجان کشف شد

اصفهان- فرمانده انتظامی استان اصفهان از کشف هفت دستگاه موتورسیکلت و ۴۰ قلم لوازم و قطعات موتورسیکلت قاچاق به ارزش ۲۰۰ میلیارد ریال در بازرسی از یک واحد تعمیرگاهی در شهرستان لنجان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عبدالوهاب حسنوند ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مأموران پلیس آگاهی شهرستان لنجان در جریان اقدامات تخصصی برای مقابله با قاچاق کالا و ارز، از نگهداری تعدادی موتورسیکلت و لوازم یدکی قاچاق در یک واحد تعمیرگاهی مطلع شدند و بررسی موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: مأموران پس از انجام بررسی‌های لازم و هماهنگی با مرجع قضایی، از محل مورد نظر بازرسی کردند که در جریان آن هفت دستگاه موتورسیکلت و ۴۰ قلم لوازم و قطعات موتورسیکلت قاچاق کشف شد.

فرمانده انتظامی استان اصفهان با اشاره به دستگیری یک متهم در این پرونده تصریح کرد: ارزش اقلام کشف‌شده بر اساس ارزیابی کارشناسان، ۲۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

حسنوند ادامه داد: متهم پس از تشکیل پرونده برای رسیدگی به اتهام انتسابی و طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

وی با تأکید بر تداوم اقدامات پلیس برای مقابله با قاچاق کالا و ارز، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در این زمینه، اطلاعات خود را از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 6973365

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