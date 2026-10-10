۲۰۰ میلیارد ریال موتورسیکلت و قطعات قاچاق در لنجان کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عبدالوهاب حسنوند ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مأموران پلیس آگاهی شهرستان لنجان در جریان اقدامات تخصصی برای مقابله با قاچاق کالا و ارز، از نگهداری تعدادی موتورسیکلت و لوازم یدکی قاچاق در یک واحد تعمیرگاهی مطلع شدند و بررسی موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: مأموران پس از انجام بررسی‌های لازم و هماهنگی با مرجع قضایی، از محل مورد نظر بازرسی کردند که در جریان آن هفت دستگاه موتورسیکلت و ۴۰ قلم لوازم و قطعات موتورسیکلت قاچاق کشف شد.

فرمانده انتظامی استان اصفهان با اشاره به دستگیری یک متهم در این پرونده تصریح کرد: ارزش اقلام کشف‌شده بر اساس ارزیابی کارشناسان، ۲۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

حسنوند ادامه داد: متهم پس از تشکیل پرونده برای رسیدگی به اتهام انتسابی و طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

وی با تأکید بر تداوم اقدامات پلیس برای مقابله با قاچاق کالا و ارز، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در این زمینه، اطلاعات خود را از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.