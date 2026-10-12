۲۸۰۰ پرونده تخلفاتی در حوزه آرد و نان آذربایجان غربی تشکیل شد

حسین نجف زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه ضرورت نظارت بر بازارآرد و نان تعزیرات حکومتی استان با راه اندازی گشت های مشترکی با هماهنگی دستگاههای نظارتی و انجام بازرسی های میدانی در سطح شهر و روستا از واحدهای نانوایی با هرگونه تخلفات احتمالی به خصوص گران فروشی و کم فروشی در محل تخلف برخورد می کند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی از محکومیت بیش از ۴۳۴ میلیارد ریالی متخلفان حوزه آرد و نان از ابتدای امسال خبر داد و افزود: از ابتدای امسال ۲ هزار و ۸۷۴ فقره پرونده تخلفاتی در حوزه آرد و نان به شعب تعزیرات حکومتی استان وارد و به ۲ هزار و ۷۰۷ فقره از این پرونده ها رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی گفت: از این تعداد پرونده تعداد ۲ هزار و ۶۷۵ فقره مربوط به تخلفات گرانفروشی و کم فروشی نان و تعداد ۱۹۹ فقره مربوط به تخلفات تهیه و عرضه خارج از شبکه و قاچاق آرد است.

نجف زاده عنوان کرد: شعب رسیدگی کننده با بررسی محتویات پرونده ها و ارائه نکردن اسناد و مدارک قانونی متخلفان را به پرداخت ۴۳۴ میلیارد و ۸۹ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کردند.

وی اضافه کرد: شعب رسیدگی کننده علاوه بر جزای نقدی نسبت به صدور مجازاتهای غیر نقدی برای برخی واحدهای متخلف از قبیل تعطیلی و پلمپ واحد، نصب پارچه تخلف بر سر در واحد و قطع سهمیه تعدادی از واحدهای متخلف اقدام کردند.