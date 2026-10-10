وقوع زلزله ۳.۴ ریشتری در عمادشهر فارس

به گزارش خبرنگار مهر، زمین لرزه ای به بزرگی ۳.۴ ریشتر ساعت ۱۳:۱۸ ظهر شنبه ۱۸ مهرماه حوالی عمادشهر از توابع شهرستان لارستان در استان فارس را لرزاند.
این زمین لرزه در عمق ۱۷ کیلومتری زمین رخ داده است.
لارستان- زلزلهای به بزرگی ۳.۴ ریشتر حوالی عمادشهر از توابع شهرستان لارستان در استان فارس را لرزاند.
به گزارش خبرنگار مهر، زمین لرزه ای به بزرگی ۳.۴ ریشتر ساعت ۱۳:۱۸ ظهر شنبه ۱۸ مهرماه حوالی عمادشهر از توابع شهرستان لارستان در استان فارس را لرزاند.
این زمین لرزه در عمق ۱۷ کیلومتری زمین رخ داده است.
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