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۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۴۳

وقوع زلزله ۳.۴ ریشتری در عمادشهر فارس

وقوع زلزله ۳.۴ ریشتری در عمادشهر فارس

لارستان- زلزله‌ای به بزرگی ۳.۴ ریشتر حوالی عمادشهر از توابع شهرستان لارستان در استان فارس را لرزاند.

به گزارش خبرنگار مهر، زمین لرزه ای به بزرگی ۳.۴ ریشتر ساعت ۱۳:۱۸ ظهر شنبه ۱۸ مهرماه حوالی عمادشهر از توابع شهرستان لارستان در استان فارس را لرزاند.

این زمین لرزه در عمق ۱۷ کیلومتری زمین رخ داده است.

کد مطلب 6973463

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