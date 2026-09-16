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۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۴۴

زلزله ۳.۷ ریشتری در کنارتخته فارس

زلزله ۳.۷ ریشتری در کنارتخته فارس

کازرون- زمین لرزه‌ای به بزرگی ۳.۷ ریشتر حوالی شهر کنارتخته از توابع شهرستان کازرون در استان فارس را لرزاند.

به گزارش خبرنگار مهر، زمین لرزه‌ای به بزرگی ۳.۷ ریشتر ساعت ۰۸:۵۷ صبح چهارشنبه ۲۵ شهریورماه حوالی شهر کنارتخته از توابع شهرستان کازرون در استان فارس را لرزاند.

این زلزله در عمق ۱۰ کیلومتری زمین رخ داده است.

کد مطلب 6948698

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