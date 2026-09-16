زلزله ۳.۷ ریشتری در کنارتخته فارس

به گزارش خبرنگار مهر، زمین لرزه‌ای به بزرگی ۳.۷ ریشتر ساعت ۰۸:۵۷ صبح چهارشنبه ۲۵ شهریورماه حوالی شهر کنارتخته از توابع شهرستان کازرون در استان فارس را لرزاند.

این زلزله در عمق ۱۰ کیلومتری زمین رخ داده است.