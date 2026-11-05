به گزارش خبرنگار مهر ، زمین لرزه‌ای به بزرگی ۳.۱ ریشتر ساعت ۰۸:۰۹ صبح پنجشنبه ۱۴ آبان‌ماه حوالی شهر بیرم از توابع شهرستان لارستان در استان فارس را لرزاند.

این زلزله در عمق ۱۵ کیلومتری زمین رخ داده است.