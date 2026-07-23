زلزله ۴.۱ ریشتری در بابامنیر فارس

به گزارش خبرنگار مهر ، زمین لرزهای به بزرگی ۴.۱ ریشتر ساعت ۱۱:۲۸ صبح پنجشنبه ۳۱ تیرماه حوالی شهر بابامنیر از توابع شهرستان ممسنی در استان فارس را لرزاند.
این زلزله در عمق ۱۰ کیلومتری زمین رخ داده است.
ممسنی- زمین لرزهای به بزرگی ۴.۱ ریشتر حوالی شهر بابامنیر از توابع شهرستان ممسنی در استان فارس را لرزاند.
به گزارش خبرنگار مهر ، زمین لرزهای به بزرگی ۴.۱ ریشتر ساعت ۱۱:۲۸ صبح پنجشنبه ۳۱ تیرماه حوالی شهر بابامنیر از توابع شهرستان ممسنی در استان فارس را لرزاند.
این زلزله در عمق ۱۰ کیلومتری زمین رخ داده است.
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