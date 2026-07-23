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۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۴۹

زلزله ۴.۱ ریشتری در بابامنیر فارس

زلزله ۴.۱ ریشتری در بابامنیر فارس

ممسنی- زمین لرزه‌ای به بزرگی ۴.۱ ریشتر حوالی شهر بابامنیر از توابع شهرستان ممسنی در استان فارس را لرزاند.

به گزارش خبرنگار مهر ، زمین لرزه‌ای به بزرگی ۴.۱ ریشتر ساعت ۱۱:۲۸ صبح پنجشنبه ۳۱ تیرماه حوالی شهر بابامنیر از توابع شهرستان ممسنی در استان فارس را لرزاند.

این زلزله در عمق ۱۰ کیلومتری زمین رخ داده است.

کد مطلب 6896764

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