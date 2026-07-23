زلزله ۴.۱ ریشتری در بابامنیر فارس

به گزارش خبرنگار مهر ، زمین لرزه‌ای به بزرگی ۴.۱ ریشتر ساعت ۱۱:۲۸ صبح پنجشنبه ۳۱ تیرماه حوالی شهر بابامنیر از توابع شهرستان ممسنی در استان فارس را لرزاند.

این زلزله در عمق ۱۰ کیلومتری زمین رخ داده است.