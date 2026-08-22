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۳۱ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۱۱

زلزله ۳.۱ ریشتری در نورآباد فارس

زلزله ۳.۱ ریشتری در نورآباد فارس

ممسنی- زمین لرزه‌ای به بزرگی ۳.۱ ریشتر حوالی شهر نورآباد مرکز شهرستان ممسنی در استان فارس را لرزاند.

به گزارش خبرنگار مهر ، زمین لرزه‌ای به بزرگی ۳.۱ ریشتر ساعت ۲۲:۴۸ شامگاه شنبه ۳۱ مردادماه حوالی شهر نورآباد مرکز شهرستان ممسنی در استان فارس را لرزاند.

این زلزله در عمق ۵ کیلومتری زمین رخ داده است.

کد مطلب 6924353

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