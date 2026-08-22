زلزله ۳.۱ ریشتری در نورآباد فارس

به گزارش خبرنگار مهر ، زمین لرزهای به بزرگی ۳.۱ ریشتر ساعت ۲۲:۴۸ شامگاه شنبه ۳۱ مردادماه حوالی شهر نورآباد مرکز شهرستان ممسنی در استان فارس را لرزاند.
این زلزله در عمق ۵ کیلومتری زمین رخ داده است.
ممسنی- زمین لرزهای به بزرگی ۳.۱ ریشتر حوالی شهر نورآباد مرکز شهرستان ممسنی در استان فارس را لرزاند.
به گزارش خبرنگار مهر ، زمین لرزهای به بزرگی ۳.۱ ریشتر ساعت ۲۲:۴۸ شامگاه شنبه ۳۱ مردادماه حوالی شهر نورآباد مرکز شهرستان ممسنی در استان فارس را لرزاند.
این زلزله در عمق ۵ کیلومتری زمین رخ داده است.
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