زاهد شهر فارس لرزید

به گزارش خبرنگار مهر، زمین لرزهای به بزرگی ۳.۲ ریشتر ساعت ۱۵:۱۵ عصر شنبه ۱۷ مرداد ماه حوالی شهر زاهد شهر از توابع شهرستان فسا در استان فارس را لرزاند.
این زمین لرزه در عمق ۱۰ کیلومتری زمین رخ داده است.
فسا- زمین لرزهای به بزرگی ۳.۲ ریشتر حوالی شهر زاهدشهر از توابع شهرستان فسا در استان فارس را لرزاند.
به گزارش خبرنگار مهر، زمین لرزهای به بزرگی ۳.۲ ریشتر ساعت ۱۵:۱۵ عصر شنبه ۱۷ مرداد ماه حوالی شهر زاهد شهر از توابع شهرستان فسا در استان فارس را لرزاند.
این زمین لرزه در عمق ۱۰ کیلومتری زمین رخ داده است.
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