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۱۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۳۱

زاهد شهر فارس لرزید

زاهد شهر فارس لرزید

فسا- زمین لرزه‌ای به بزرگی ۳.۲ ریشتر حوالی شهر زاهدشهر از توابع شهرستان فسا در استان فارس را لرزاند.

به گزارش خبرنگار مهر، زمین لرزه‌ای به بزرگی ۳.۲ ریشتر ساعت ۱۵:۱۵ عصر شنبه ۱۷ مرداد ماه حوالی شهر زاهد شهر از توابع شهرستان فسا در استان فارس را لرزاند.

این زمین لرزه در عمق ۱۰ کیلومتری زمین رخ داده است.

کد مطلب 6911325

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