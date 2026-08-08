زاهد شهر فارس لرزید

به گزارش خبرنگار مهر، زمین لرزه‌ای به بزرگی ۳.۲ ریشتر ساعت ۱۵:۱۵ عصر شنبه ۱۷ مرداد ماه حوالی شهر زاهد شهر از توابع شهرستان فسا در استان فارس را لرزاند.

این زمین لرزه در عمق ۱۰ کیلومتری زمین رخ داده است.