به گزارش خبرنگار مهر، زمین لرزه‌ای به بزرگی ۳.۳ ریشتر ساعت ۲۱:۱۸ شامگاه چهارشنبه ۱۳ آبان ماه حوالی شهر دهرم از توابع شهرستان فراشبند در استان فارس را لرزاند.

این زلزله در عمق ۱۹ کیلومتری زمین رخ داده است.