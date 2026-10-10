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۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۸:۱۱

اقتصاددان آمریکایی: غرب باید از گسترش ناتو به شرق خودداری کند

اقتصاددان آمریکایی: غرب باید از گسترش ناتو به شرق خودداری کند

یک اقتصاددان آمریکایی، گسترش سازمان پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو) به سمت شرق را علت جنگ اوکراین اعلام کرد و از دولت‌های غربی خواست از این ایده صرف نظر کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، «جفری ساکس» اقتصاددان آمریکایی در مصاحبه با ریانووستی اعلام کرد که غرب باید از ادامه گسترش ناتو به سمت شرق صرف‌نظر کند و بی‌طرفی اوکراین را به رسمیت بشناسد.

وی گفت: جنگ زمانی پایان خواهد یافت که غرب اعلام کند گسترش ناتو به سمت شرق پایان یافته است و اوکراین و گرجستان و هیچ‌یک از کشورهای دیگر همسایه روسیه به ناتو نخواهند پیوست.

این استاد دانشگاه کلمبیا معتقد است که نه‌تنها باید بی‌طرفی اوکراین به رسمیت شناخته شود، بلکه باید از استقرار نیروهای اروپایی در خاک این کشور در هر زمانی نیز صرف‌نظر کرد.

به گفته وی، توافق صلح آینده باید به تصویب شورای امنیت سازمان ملل متحد برسد.

روسیه، گسترش ناتو به شرق و استفاده از کی‌یف به عنوان پایگاهی علیه مسکو را از مهمترین دلایل انجام عملیات ویژه نظامی در اوکراین اعلام کرده است.

کد مطلب 6972942

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