ادعای جنجالی ترامپ درباره توافق با پوتین

به گزارش خبرگزاری مهر، ترامپ در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» مدعی شد که روسیه قرار است در بازه زمانی کوتاهی، میلیون‌ها تن گازوئیل به بازارهای جهانی عرضه کند.

وی تأکید کرد که این اقدام باعث کاهش سریع قیمت سوخت برای رانندگان، کشاورزان و دامداران آمریکایی خواهد شد.

در همین راستا، وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز با صدور یک مجوز عمومی موقت، مسیر معاملات مرتبط با فروش و واردات گازوئیل روسیه را تا آوریل ۲۰۲۷ باز کرد؛ اقدامی که برخلاف سیاست‌های قبلی، راه را برای بازگشت سوخت روسیه به چرخه تجارت جهانی هموار می‌کند.

ترامپ در بخشی از پیام خود با اشاره به موقعیت استراتژیک تنگه هرمز، بر کنترل ایالات متحده بر این مسیر تأکید کرد و مدعی شد که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت.

این ادعاها در حالی مطرح می‌شود که ترامپ در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره، تلاش می‌کند با تمرکز بر کاهش هزینه‌های زندگی و مدیریت بحران‌های انرژی، حمایت‌های مردمی را بازگرداند و از شکست احتمالی حزب خود جلوگیری کند.