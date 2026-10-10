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۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۹:۳۱

تحلیلگر آمریکایی: بی‌طرفی اوکراین باید مبنای حل‌وفصل مناقشه باشد

تحلیلگر آمریکایی: بی‌طرفی اوکراین باید مبنای حل‌وفصل مناقشه باشد

یک تحلیلگر آمریکایی گفت واشنگتن باید در روند حل بحران اوکراین منافع امنیتی روسیه را در نظر بگیرد و بی‌طرفی کی‌یف باید مبنای حل‌وفصل این مناقشه باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، «اندرو ناپولیتانو» تحلیلگر آمریکایی با انتقاد از تأکید واشنگتن بر حق کی‌یف برای انتخاب آزادانه ائتلاف‌های نظامی، گفت به‌رسمیت‌شناختن حاکمیت اوکراین نباید به معنای نادیده گرفتن امنیت ملی روسیه باشد.

وی افزود: حفظ وضعیت بی‌طرفی اوکراین و خودداری این کشور از مشارکت در هرگونه ائتلاف نظامی باید مبنای حل‌وفصل مناقشه جاری باشد.

ناپولیتانو نوشت: بنابراین، هدف نهایی باید بی‌طرفی اوکراین باشد، نه تبعیت این کشور از واشنگتن یا مسکو. اوکراین باید آزاد، مستقل، دارای حاکمیت، برخوردار از اقتصادی باز و غیرمتعهد به ائتلاف‌های نظامی باشد.

کد مطلب 6973028

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    نظرات

    • مالک IR ۱۰:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۸
      0 0
      پاسخ
      دقیقا درست است .این آمریکا و ناتو بود که جنگ را بر اوکراین تحمیل کرد .نه روسیه

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