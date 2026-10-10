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۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۰:۰۸

اجتماع حماسی مردم انقلابی مشگین شهر

اجتماع حماسی مردم انقلابی مشگین شهر

مشگین شهر- مردم مشگین شهر بار دیگر با حضور حماسی خود، حمایتشان از رزمندگان اسلام و انقلاب را نشان دادند.

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کد مطلب 6973936

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