https://mehrnews.com/x3dhCf ۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۰:۰۸ کد مطلب 6973936 استانها اردبیل استانها اردبیل ۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۰:۰۸ اجتماع حماسی مردم انقلابی مشگین شهر مشگین شهر- مردم مشگین شهر بار دیگر با حضور حماسی خود، حمایتشان از رزمندگان اسلام و انقلاب را نشان دادند. دریافت 3 MB کد مطلب 6973936 کپی شد مطالب مرتبط مشگینشهر و خلخال پایلوت اجرای نظام ارجاع در اردبیل ۲۲۴ شب ایستادگی مردم لاهیجان در میادین و خیابان ها دومین روز سفر معاون اجرایی رئیس جمهور به اردبیل ایستادگی ملت ایران نقشههای دشمنان را خنثی میکند وحدت و ایمان، پشتوانه ایستادگی ملت ایران در برابر دشمنان است دویستوبیستوششمین شب اجتماع و مقاومت مردم مشگین شهر میدان داری مردم مشگین شهر در حمایت از رهبر معظم انقلاب برچسبها اردبیل مشگین شهر تجمع مردمی
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