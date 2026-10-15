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۲۴ مهر ۱۴۰۵، ۱:۰۳

مردم انگوت همدل و متحد در حمایت از جبهه مقاومت

مردم انگوت همدل و متحد در حمایت از جبهه مقاومت

اردبیل- مردم انگوت با حضور خود در میدان، بار دیگر پشتیبانی خود از رزمندگان اسلام را اعلام کردند.

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کد مطلب 6979153

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