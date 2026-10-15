https://mehrnews.com/x3dkMJ ۲۴ مهر ۱۴۰۵، ۱:۰۳ کد مطلب 6979153 استانها اردبیل استانها اردبیل ۲۴ مهر ۱۴۰۵، ۱:۰۳ مردم انگوت همدل و متحد در حمایت از جبهه مقاومت اردبیل- مردم انگوت با حضور خود در میدان، بار دیگر پشتیبانی خود از رزمندگان اسلام را اعلام کردند. دریافت 5 MB کد مطلب 6979153 کپی شد مطالب مرتبط رزمایش بزرگ جانفدایان در اردبیل تداوم اجتماع پرشور مردم اردبیل در حمایت از جبهه مقاومت جانفدایان؛ ارتشی از جنس مردم دویستوبیستوششمین شب اجتماع و مقاومت مردم مشگین شهر میدان داری مردم ولایی سلماس در شب ۲۲۹ مقاومت ملی برگزاری رزمایش «جان فدای ایران» در مشگین شهر اردبیل همیشه بیدار و استوار در عهد با انقلاب اجتماع حماسی مردم انقلابی مشگین شهر برچسبها اردبیل تجمع مردمی تجمعات مردمی
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