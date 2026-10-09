به گزارش خبرنگار مهر،حجت‌الاسلام رضا باوقار در خطبه‌های نماز جمعه این هفته مشگین‌شهر با اشاره به تقابل همیشگی جبهه حق و جبهه باطل اظهار کرد: تلاش دشمنان برای خاموش کردن نور الهی همواره ادامه داشته است، اما خداوند حافظ دین خود بوده و جبهه حق اجازه پیروزی به جبهه شیطان را نخواهد داد.

وی با اشاره به فشارها و اقدامات دشمنان علیه جمهوری اسلامی ایران افزود: دشمنان قسم‌خورده و در رأس آنها آمریکا تمام تلاش خود را برای فشار و ضربه زدن به کشور به کار گرفته‌اند، اما اراده الهی و ایستادگی ملت ایران اجازه نخواهد داد دشمنان به اهداف شوم خود دست پیدا کنند.

امام جمعه مشگین‌شهر با تأکید بر ضرورت اطاعت از رهبری و حفظ روحیه مقاومت بیان کرد: ملت ایران با توکل بر خداوند، اراده فولادین و تبعیت از رهبری در برابر دشمنان ایستادگی خواهد کرد و پیروز میدان خواهد بود.

حجت الاسلام باوقار همچنین با اشاره به نقش بانوان در تحولات اجتماعی و دفاع از کشور تصریح کرد: حضور بانوان با بصیرت در میدان و حمایت آنان از کشور و رهبری، نقش مؤثری در تقویت جبهه مقاومت دارد.

وی با اشاره به تحولات منطقه و افزایش قدرت جبهه مقاومت خاطرنشان کرد: ملت ایران تا پای جان مدافع کشور و آرمان‌های خود خواهد بود و اجازه نخواهد داد دشمنان به اهداف خود دست پیدا کنند.

امام جمعه مشگین‌شهر تمدن ایرانی و اسلامی را تمدنی ریشه‌دار و مبتنی بر فرهنگ اهل‌بیت(ع) دانست و گفت: تمدن ملت ایران در برابر تمدن ساختگی دشمنان قرار دارد و مردم ایران اجازه نخواهند داد هویت و استقلال آنان مورد تعرض قرار گیرد.

حجت الاسلام باوقار در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات منطقه و نقش امارات در ائتلاف‌سازی علیه ایران و جبهه مقاومت، از مسئولان این کشور خواست با درک شرایط منطقه، از مسیر تقابل فاصله گرفته و با عقلانیت تصمیم‌گیری کنند.

وی همچنین با تبریک روز کودک و نوجوان، کودکان و نوجوانان را سرمایه‌های ارزشمند جامعه دانست و برای همه کودکان و نوجوانان آرزوی شادی، سلامتی و آینده‌ای روشن کرد و گفت: باید برای رشد، تربیت و فراهم کردن زمینه‌های زندگی سالم و بانشاط برای نسل آینده تلاش کنیم.