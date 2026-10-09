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۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۴۶

ایستادگی ملت ایران نقشه‌های دشمنان را خنثی می‌کند

ایستادگی ملت ایران نقشه‌های دشمنان را خنثی می‌کند

مشگین‌شهر- امام جمعه مشگین‌شهر باتأکید بر ایستادگی ملت ایران در برابر دشمنان گفت: جبهه حق با توکل بر خدا، تبعیت از رهبری واراده‌ای فولادین اجازه نمی‌دهد دشمنان به اهداف شوم خود دست پیداکنند.

به گزارش خبرنگار مهر،حجت‌الاسلام رضا باوقار در خطبه‌های نماز جمعه این هفته مشگین‌شهر با اشاره به تقابل همیشگی جبهه حق و جبهه باطل اظهار کرد: تلاش دشمنان برای خاموش کردن نور الهی همواره ادامه داشته است، اما خداوند حافظ دین خود بوده و جبهه حق اجازه پیروزی به جبهه شیطان را نخواهد داد.

وی با اشاره به فشارها و اقدامات دشمنان علیه جمهوری اسلامی ایران افزود: دشمنان قسم‌خورده و در رأس آنها آمریکا تمام تلاش خود را برای فشار و ضربه زدن به کشور به کار گرفته‌اند، اما اراده الهی و ایستادگی ملت ایران اجازه نخواهد داد دشمنان به اهداف شوم خود دست پیدا کنند.

امام جمعه مشگین‌شهر با تأکید بر ضرورت اطاعت از رهبری و حفظ روحیه مقاومت بیان کرد: ملت ایران با توکل بر خداوند، اراده فولادین و تبعیت از رهبری در برابر دشمنان ایستادگی خواهد کرد و پیروز میدان خواهد بود.

حجت الاسلام باوقار همچنین با اشاره به نقش بانوان در تحولات اجتماعی و دفاع از کشور تصریح کرد: حضور بانوان با بصیرت در میدان و حمایت آنان از کشور و رهبری، نقش مؤثری در تقویت جبهه مقاومت دارد.

وی با اشاره به تحولات منطقه و افزایش قدرت جبهه مقاومت خاطرنشان کرد: ملت ایران تا پای جان مدافع کشور و آرمان‌های خود خواهد بود و اجازه نخواهد داد دشمنان به اهداف خود دست پیدا کنند.

امام جمعه مشگین‌شهر تمدن ایرانی و اسلامی را تمدنی ریشه‌دار و مبتنی بر فرهنگ اهل‌بیت(ع) دانست و گفت: تمدن ملت ایران در برابر تمدن ساختگی دشمنان قرار دارد و مردم ایران اجازه نخواهند داد هویت و استقلال آنان مورد تعرض قرار گیرد.

حجت الاسلام باوقار در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات منطقه و نقش امارات در ائتلاف‌سازی علیه ایران و جبهه مقاومت، از مسئولان این کشور خواست با درک شرایط منطقه، از مسیر تقابل فاصله گرفته و با عقلانیت تصمیم‌گیری کنند.

وی همچنین با تبریک روز کودک و نوجوان، کودکان و نوجوانان را سرمایه‌های ارزشمند جامعه دانست و برای همه کودکان و نوجوانان آرزوی شادی، سلامتی و آینده‌ای روشن کرد و گفت: باید برای رشد، تربیت و فراهم کردن زمینه‌های زندگی سالم و بانشاط برای نسل آینده تلاش کنیم.

کد مطلب 6972491

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