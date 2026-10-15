حضرت زینب(س) الگوی صبر و بصیرت است

حجت‌الاسلام رضا راضی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با تبریک فرارسیدن سالروز ولادت حضرت زینب کبری(س)، این بانوی بزرگوار را الگویی ماندگار برای زنان و دختران جامعه اسلامی در عرصه‌های ایمان، عفاف، بصیرت، صبر و مسئولیت‌پذیری دانست.

وی با اشاره به شخصیت والای حضرت زینب(س) افزود: حضرت زینب کبری(س) تنها یک شخصیت تاریخی نیست، بلکه الگویی زنده و ماندگار برای همه نسل‌ها است بانویی که در سخت‌ترین شرایط، با ایمان و استقامت در مسیر دفاع از حق ایستاد و اجازه نداد پیام نهضت عاشورا در تاریخ خاموش شود.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی مشگین‌شهر گفت: زندگی حضرت زینب(س) نشان می‌دهد که زن مسلمان می‌تواند در کنار حفظ جایگاه خانواده و ارزش‌های اخلاقی، در عرصه‌های اجتماعی نیز نقش‌آفرین و اثرگذار باشد و با بصیرت و آگاهی از ارزش‌های دینی و انسانی دفاع کند.

حجت‌الاسلام راضی با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین درس‌های مکتب حضرت زینب(س) ایستادگی در برابر سختی‌هاست، تصریح کرد: آن حضرت در واقعه عاشورا و پس از آن، با وجود تمام مصائب و دشواری‌ها، رسالت خود را با قدرت ادامه داد و با روشنگری، حقیقت قیام امام حسین(ع) را به جامعه منتقل کرد.

وی ادامه داد: امروز نیز زنان و دختران جامعه اسلامی می‌توانند با الگو قرار دادن شخصیت حضرت زینب(س)، در مسیر تقویت ایمان، تحکیم بنیان خانواده، تربیت نسل آینده و مقابله با آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی گام بردارند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی مشگین‌شهر همچنین بر ضرورت توجه بیشتر به معرفی شخصیت حضرت زینب(س) به نسل جوان تأکید کرد و گفت: برگزاری برنامه‌های فرهنگی، محافل معرفتی، جشن‌های مناسبتی و نشست‌های تبیینی باید به گونه‌ای باشد که نسل نوجوان و جوان با ابعاد مختلف شخصیت این بانوی بزرگ اسلام آشنا شوند.

حجت‌الاسلام راضی در پایان با تبریک این مناسبت به همه بانوان و دختران، خاطرنشان کرد: جامعه‌ای که فرهنگ زینبی را در معنای واقعی آن بشناسد، جامعه‌ای برخوردار از زنان و دخترانی مؤمن، آگاه، عفیف، مسئولیت‌پذیر و مقاوم خواهد بود و این فرهنگ می‌تواند چراغ راه نسل امروز و آینده باشد.