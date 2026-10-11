عرضه میوه با تخفیف ۳۰ درصدی در دو سکوی مستقیم یزد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شورای اسلامی شهر یزد، محمدباقر پارسائیان با اشاره به توسعه سکوهای عرضه مستقیم محصولات کشاورزی اظهار کرد: این طرح با هدف کاهش واسطه‌ها، حمایت از تولیدکنندگان و فراهم‌کردن امکان خرید محصولات تازه با قیمت مناسب‌تر برای شهروندان و در راستای تنظیم بازار اجرا می‌شود.

وی افزود: در حال حاضر دو سکوی عرضه مستقیم میوه در شهر یزد فعال است. نخستین مرکز در تقاطع بلوار پاسداران و جهاد، در غرفه‌ای به مساحت ۱۵۰ مترمربع فعالیت می‌کند. مرکز دوم نیز در میدان امام رضا(ع)، ابتدای بلوار صابر یزدی، با برخورداری از سوله‌ای به مساحت ۲۰۰ مترمربع و ۲ هزار مترمربع محوطه باز، عرضه میوه را آغاز کرده است.

پارسائیان با بیان اینکه میوه در این دو مرکز با نرخ ۳۰ درصد کمتر از قیمت اعلامی اتحادیه عرضه می‌شود، از برنامه راه‌اندازی سه سکوی دیگر در نقاط مختلف شهر خبر داد.

عضو شورای اسلامی شهر یزد ادامه داد: سکوی عرضه مستقیم میوه در بلوار مدرس با مساحت ۳۰۰ مترمربع، بهره‌بردار خود را مشخص کرده و پیش‌بینی می‌شود تا ۲۰ روز آینده به بهره‌برداری برسد.

وی با اشاره به آماده‌سازی مرکز دیگری در بلوار کوثر، خیابان شهید رفیعیان و جنب ترمینال قدیم گفت: این مجموعه شامل یک‌هزار و ۱۰۰ مترمربع سوله و ۴ هزار مترمربع فضای باز است و بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، تا یک ماه آینده به بهره‌برداری می‌رسد.

پارسائیان افزود: در شهرک رزمندگان، بلوار سعادت نیز فضایی شامل یک کانکس به مساحت ۵۰ مترمربع و حدود ۲۰۰ مترمربع فضای باز مسقف برای راه‌اندازی سکوی عرضه مستقیم در نظر گرفته شده است؛ با این حال، این مرکز هنوز بهره‌بردار ندارد.

وی از سرمایه‌گذاران و بهره‌برداران واجد شرایط دعوت کرد برای راه‌اندازی این مرکز و ارائه خدمات به شهروندان شهرک رزمندگان اقدام کنند.

نماینده شورای اسلامی شهر یزد در سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی تأکید کرد: توسعه سکوهای عرضه مستقیم محصولات کشاورزی با هدف کوتاه‌کردن مسیر توزیع، حمایت از تولیدکنندگان و تسهیل دسترسی شهروندان به محصولات تازه با قیمت مناسب‌تر دنبال می‌شود.