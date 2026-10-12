به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان یزد، عباس حاجی‌حسینی در نشست مشترک با سید جلال موسوی، مدیرکل پشتیبانی امور دام استان، بر ضرورت تقویت امنیت غذایی، حفظ انگیزه تولیدکنندگان و پایداری زنجیره تولید دام و طیور تأکید کرد.

وی با قدردانی از اقدامات مجموعه پشتیبانی امور دام در تنظیم بازار و تأمین اقلام اساسی اظهار کرد: بخش دام و طیور یزد از ارکان مهم امنیت غذایی منطقه است و حفظ این جایگاه به هماهنگی و برنامه‌ریزی مشترک نیاز دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان یزد افزود: باید با تسهیل فرآیند توزیع نهاده‌های دامی باکیفیت، دسترسی عادلانه و به‌موقع تولیدکنندگان به این نهاده‌ها فراهم شود و خرید حمایتی در فصل‌های مازاد تولید نیز با سرعت و دقت دنبال شود.

در ادامه این نشست، سید جلال موسوی، مدیرکل پشتیبانی امور دام استان یزد، گزارشی از وضعیت ذخایر نهاده‌ها در انبارها و تمهیدات پیش‌بینی‌شده برای ماه‌های آینده ارائه کرد.

وی بر آمادگی این مجموعه برای تعامل نزدیک با سازمان جهاد کشاورزی استان در راستای حفظ تولید پایدار و تثبیت بازار تأکید کرد.

در این نشست، راهکارهای تقویت پایداری زنجیره تولید محصولات پروتئینی و بهبود خدمات‌رسانی به فعالان بخش دام و طیور استان مورد بررسی قرار گرفت.