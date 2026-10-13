  1. استانها
  2. یزد
۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۰۰

تأمین مستقیم نهاده‌های دامی یزد از روسیه در دستور کار قرار گرفت

تأمین مستقیم نهاده‌های دامی یزد از روسیه در دستور کار قرار گرفت

یزد- رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان یزد از برنامه‌ریزی برای تأمین مستقیم نهاده‌های دامی از روسیه با مشارکت بخش خصوصی و با هدف کاهش واسطه‌ها و پایداری زنجیره تولید دام و طیور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان یزد، عباس حاجی‌حسینی در نشست بررسی راهکارهای تسهیل واردات نهاده‌های دامی با حضور معاون بهبود تولیدات دامی، نمایندگان بخش خصوصی و اعضای شورای گسترش روابط تجاری ایران و روسیه اظهار کرد: ثبات در تأمین نهاده‌های پایه، نقش مهمی در پایداری تولید محصولات دامی دارد.

وی افزود: صنعت دام و طیور استان یزد از ظرفیت‌های مهم در تأمین امنیت غذایی منطقه است و باید با تنوع‌بخشی به مبادی واردات و تسهیل دسترسی تولیدکنندگان به نهاده‌ها، از بروز اختلال در فعالیت واحدهای تولیدی جلوگیری کرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان یزد با اشاره به ظرفیت‌های تجاری روسیه گفت: همکاری با بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت‌های شورای گسترش روابط تجاری ایران و روسیه می‌تواند زمینه تأمین نهاده‌های استاندارد با هزینه‌های رقابتی و مسیرهای لجستیکی مناسب را فراهم کند.

کد مطلب 6976488

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها