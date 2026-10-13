به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان یزد، عباس حاجی‌حسینی در نشست بررسی راهکارهای تسهیل واردات نهاده‌های دامی با حضور معاون بهبود تولیدات دامی، نمایندگان بخش خصوصی و اعضای شورای گسترش روابط تجاری ایران و روسیه اظهار کرد: ثبات در تأمین نهاده‌های پایه، نقش مهمی در پایداری تولید محصولات دامی دارد.

وی افزود: صنعت دام و طیور استان یزد از ظرفیت‌های مهم در تأمین امنیت غذایی منطقه است و باید با تنوع‌بخشی به مبادی واردات و تسهیل دسترسی تولیدکنندگان به نهاده‌ها، از بروز اختلال در فعالیت واحدهای تولیدی جلوگیری کرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان یزد با اشاره به ظرفیت‌های تجاری روسیه گفت: همکاری با بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت‌های شورای گسترش روابط تجاری ایران و روسیه می‌تواند زمینه تأمین نهاده‌های استاندارد با هزینه‌های رقابتی و مسیرهای لجستیکی مناسب را فراهم کند.