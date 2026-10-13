اهدای تجهیزات پزشکی توسط خانواده شهید به خانه هلال شهدای شاهدیه

سعید جهان‌اندیش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در آستانه چهلمین روز درگذشت حاجیه زهرا میرجلیلی، مادر شهید احمد دهقان‌پور، خانواده این شهید با اقدامی خیرخواهانه، تعدادی تجهیزات پزشکی را به خانه هلال شهدای شاهدیه اهدا کردند.

وی افزود: این تجهیزات شامل دو دستگاه اکسیژن‌ساز، تخت برقی بیمار، تخت ایستا، واکر تعادلی، دستگاه زردی نوزاد و تعدادی دیگر از تجهیزات پزشکی است که با هدف کمک به بیماران و نیازمندان در اختیار خانه هلال شهدای شاهدیه قرار گرفته است.

مسئول خانه هلال شهدای شاهدیه با اشاره به ارزش معنوی این اقدام بیان کرد: این کار خیر تنها اهدای چند وسیله پزشکی نیست، بلکه حرکتی در مسیر تداوم فرهنگ ایثار، فداکاری و نوع‌دوستی است که شهدا با گذشت و ازخودگذشتگی خود به جامعه آموختند.

جهان‌اندیش ادامه داد: یاد مادری که فرزند خود را در راه وطن و ارزش‌های والای انسانی تقدیم کرده است، اکنون با کمک به بیماران و نیازمندان به شکلی دیگر در جامعه زنده می‌ماند و این اقدام ارزشمند، جلوه‌ای از روحیه خدمت و فداکاری خانواده‌های معظم شهداست.

وی با بیان اینکه چنین اقداماتی می‌تواند زمینه بهره‌مندی افراد نیازمند از تجهیزات پزشکی را فراهم کند، گفت: خانواده‌های شهدا با استمرار فعالیت‌های خیرخواهانه، فرهنگ ایثار و مسئولیت‌پذیری اجتماعی را در جامعه زنده نگه می‌دارند.

مسئول خانه هلال شهدای شاهدیه در پایان با حضور در منزل خانواده شهید، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره حاجیه زهرا میرجلیلی و شهید احمد دهقان‌پور، از این اقدام خداپسندانه قدردانی کرد و برای آن مرحومه رحمت و مغفرت الهی و برای خانواده معظم شهید سلامتی و سربلندی مسئلت کرد.