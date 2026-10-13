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۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۳۶

اهدای تجهیزات پزشکی توسط خانواده شهید به خانه هلال شهدای شاهدیه

اهدای تجهیزات پزشکی توسط خانواده شهید به خانه هلال شهدای شاهدیه

یزد- مسئول خانه هلال شهدای شاهدیه از اهدای مجموعه‌ای از تجهیزات پزشکی از سوی خانواده شهید احمد دهقان‌پور به یاد مادر این شهید والامقام خبر داد.

سعید جهان‌اندیش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در آستانه چهلمین روز درگذشت حاجیه زهرا میرجلیلی، مادر شهید احمد دهقان‌پور، خانواده این شهید با اقدامی خیرخواهانه، تعدادی تجهیزات پزشکی را به خانه هلال شهدای شاهدیه اهدا کردند.

وی افزود: این تجهیزات شامل دو دستگاه اکسیژن‌ساز، تخت برقی بیمار، تخت ایستا، واکر تعادلی، دستگاه زردی نوزاد و تعدادی دیگر از تجهیزات پزشکی است که با هدف کمک به بیماران و نیازمندان در اختیار خانه هلال شهدای شاهدیه قرار گرفته است.

مسئول خانه هلال شهدای شاهدیه با اشاره به ارزش معنوی این اقدام بیان کرد: این کار خیر تنها اهدای چند وسیله پزشکی نیست، بلکه حرکتی در مسیر تداوم فرهنگ ایثار، فداکاری و نوع‌دوستی است که شهدا با گذشت و ازخودگذشتگی خود به جامعه آموختند.

جهان‌اندیش ادامه داد: یاد مادری که فرزند خود را در راه وطن و ارزش‌های والای انسانی تقدیم کرده است، اکنون با کمک به بیماران و نیازمندان به شکلی دیگر در جامعه زنده می‌ماند و این اقدام ارزشمند، جلوه‌ای از روحیه خدمت و فداکاری خانواده‌های معظم شهداست.

وی با بیان اینکه چنین اقداماتی می‌تواند زمینه بهره‌مندی افراد نیازمند از تجهیزات پزشکی را فراهم کند، گفت: خانواده‌های شهدا با استمرار فعالیت‌های خیرخواهانه، فرهنگ ایثار و مسئولیت‌پذیری اجتماعی را در جامعه زنده نگه می‌دارند.

مسئول خانه هلال شهدای شاهدیه در پایان با حضور در منزل خانواده شهید، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره حاجیه زهرا میرجلیلی و شهید احمد دهقان‌پور، از این اقدام خداپسندانه قدردانی کرد و برای آن مرحومه رحمت و مغفرت الهی و برای خانواده معظم شهید سلامتی و سربلندی مسئلت کرد.

کد مطلب 6975647

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