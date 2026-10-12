به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شورای اسلامی شهر یزد، بی‌بی فاطمه حقیرالسادات در نشست با مدیران و نمایندگان تشکل‌های گردشگری استان، با تشریح اقدامات و برنامه‌های این کمیسیون و اداره گردشگری شهرداری، بر ضرورت استفاده از ظرفیت تخصصی فعالان این حوزه تأکید کرد.

وی با اشاره به راه‌اندازی فرهنگسرای گردشگری و صنایع‌دستی یزد، این مجموعه را ظرفیتی برای توسعه فعالیت‌های گردشگری، تعامل با تشکل‌های تخصصی و بهره‌گیری از توان کارشناسی فعالان این حوزه دانست و گفت: این فرهنگسرا با برخورداری از کارگروه‌های مختلف، آمادگی همکاری با تشکل‌ها در برنامه‌ریزی و تولید محتوای گردشگری را دارد.

رئیس کمیسیون گردشگری شورای اسلامی شهر یزد با اشاره به اقدامات انجام‌شده در سطوح شهری، منطقه‌ای، ملی، بین‌المللی و استانی افزود: اجرای تفاهم‌نامه «مثلث طلایی گردشگری» میان شهرهای یزد، شیراز و اصفهان، برگزاری بازدیدها و برنامه‌های مشترک و حضور در نمایشگاه‌ها و رویدادهای گردشگری از جمله این اقدامات بوده است.

حقیرالسادات همچنین برگزاری نخستین جشنواره تولید محتوای بین‌المللی گردشگری یزد با همکاری دانشگاه آزاد، بخش خصوصی و خوشه گردشگری را از اقدامات انجام‌شده در حوزه معرفی ظرفیت‌های گردشگری شهر برشمرد.

وی نورپردازی بافت تاریخی، تقویت ارتباطات گردشگری در چارچوب شهرهای خواهرخوانده و پیگیری تفاهم‌نامه‌های همکاری میان شهرداری‌های استان را از دیگر برنامه‌های این حوزه عنوان کرد.

حقیرالسادات با تأکید بر نقش تشکل‌های تخصصی در آینده گردشگری یزد، خواستار ارائه طرح‌ها و پیشنهادهای فعالان این حوزه به کمیسیون شد و گفت: باید با افزایش همدلی و هماهنگی میان فعالان گردشگری، از ظرفیت آنان در تصمیم‌سازی، تولید محتوا، تبلیغات و معرفی یزد در سطح ملی و بین‌المللی بیشتر استفاده شود.

در ادامه این نشست، نمایندگان تشکل‌های گردشگری دیدگاه‌ها و مطالبات خود را مطرح کردند. همکاری در تولید محتوای گردشگری، برگزاری رویدادهای فرهنگی و هنری در فصل پاییز برای رونق گردشگری داخلی، ساماندهی پارکینگ‌های مرتبط با بوم‌گردی‌ها، پیگیری مشکلات حمل‌ونقل ریلی و هوایی و بررسی افزایش هزینه بلیت‌ها از جمله موضوعات مطرح‌شده بود.

در پایان، بر تداوم تعامل میان کمیسیون گردشگری شورای اسلامی شهر یزد، اداره گردشگری شهرداری و تشکل‌های تخصصی و استفاده از ظرفیت فرهنگسرای گردشگری و صنایع‌دستی برای اجرای برنامه‌های مشترک، رفع مشکلات و تقویت جایگاه گردشگری یزد تأکید شد.