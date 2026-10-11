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کد مطلب 6974754
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۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۲۹

عابدینی: حدودا ۴۰۰ هزار نفر در صف دریافت وام ازدواج هستند

عابدینی: حدودا ۴۰۰ هزار نفر در صف دریافت وام ازدواج هستند

عابدینی، حسابرس بانک مرکزی دیوان محاسبات گفت: در سال ۱۴۰۴ به ۶۲۲ هزار نفر تسهیلات ازدواج پرداخت شد.

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