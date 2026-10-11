دریافت 4 MB کد مطلب 6974754 https://mehrnews.com/x3dhWW ۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۲۹ کد مطلب 6974754 فیلم اقتصاد فیلم اقتصاد ۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۲۹ عابدینی: حدودا ۴۰۰ هزار نفر در صف دریافت وام ازدواج هستند عابدینی، حسابرس بانک مرکزی دیوان محاسبات گفت: در سال ۱۴۰۴ به ۶۲۲ هزار نفر تسهیلات ازدواج پرداخت شد. کپی شد مطالب مرتبط ثبتنام وام ازدواج و فرزندآوری در سامانه بانک مرکزی کاملاً رایگان است قدردانی نماینده مجلس از بانک مسکن برای خدمت رسانی مستمر به مردم پرداخت تسهیلات ازدواج بانک پارسیان به حدود ۱۱ هزار و ۵۰۰ زوج برچسبها بانکمرکزی بانک مرکزی دیوان محاسبات وام ازدواج پرداخت وام ازدواج
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