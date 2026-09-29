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۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۰۳

قدردانی نماینده مجلس از بانک مسکن برای خدمت رسانی مستمر به مردم

قدردانی نماینده مجلس از بانک مسکن برای خدمت رسانی مستمر به مردم

نماینده حوزه انتخابیه علی‌آباد کتول در استان گلستان و مسئول فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی از اقدامات موثر بانک مسکن در حمایت از خانه‌دار شدن اقشار مختلف قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن – هیبنا، رحمت‌الله نوروزی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقش کلیدی بانک مسکن در تسهیل شرایط خانه‌دار شدن برای شهروندان گفت: بانک مسکن در حوزه‌های حیاتی نظیر تأمین مسکن، پرداخت وام ودیعه برای بازسازی واحدهای آسیب‌دیده از جنگ تحمیلی سوم و همچنین حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با اعطای وام‌های ازدواج و فرزندآوری، همکاری‌ و اقدامات بسیار ارزشمندی داشته است.

نوروزی با ارزشمند خواندن اقدامات بانک مسکن به‌ویژه در شهرستان‌ها برای تأمین واحدهای مسکونی طبقات متوسط رو به پایین، گفت: گام‌های مثبتی در این راستا برداشته شده است که لازم می‌دانم از مدیرعامل و تمامی کارکنان سخت‌کوش بانک مسکن بابت تلاش‌های مستمرشان در خدمت‌رسانی به مردم قدردانی کنم.

کد مطلب 6962587

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