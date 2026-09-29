قدردانی نماینده مجلس از بانک مسکن برای خدمت رسانی مستمر به مردم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن – هیبنا، رحمت‌الله نوروزی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقش کلیدی بانک مسکن در تسهیل شرایط خانه‌دار شدن برای شهروندان گفت: بانک مسکن در حوزه‌های حیاتی نظیر تأمین مسکن، پرداخت وام ودیعه برای بازسازی واحدهای آسیب‌دیده از جنگ تحمیلی سوم و همچنین حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با اعطای وام‌های ازدواج و فرزندآوری، همکاری‌ و اقدامات بسیار ارزشمندی داشته است.

نوروزی با ارزشمند خواندن اقدامات بانک مسکن به‌ویژه در شهرستان‌ها برای تأمین واحدهای مسکونی طبقات متوسط رو به پایین، گفت: گام‌های مثبتی در این راستا برداشته شده است که لازم می‌دانم از مدیرعامل و تمامی کارکنان سخت‌کوش بانک مسکن بابت تلاش‌های مستمرشان در خدمت‌رسانی به مردم قدردانی کنم.