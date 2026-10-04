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۱۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۳۱

ثبت‌نام وام ازدواج و فرزندآوری در سامانه بانک مرکزی کاملاً رایگان است

ثبت‌نام وام ازدواج و فرزندآوری در سامانه بانک مرکزی کاملاً رایگان است

بانک مرکزی با تأکید بر رایگان بودن ثبت‌نام وام ازدواج و فرزندآوری، درباره دریافت وجه و وعده‌های واهی سایت‌های واسطه هشدار داد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، نام‌نویسی متقاضیان واجد شرایط برای دریافت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری، به‌صورت الکترونیکی و کاملاً رایگان در درگاه اینترنتی بانک مرکزی به نشانی ve.cbi.ir امکان‌پذیر است.

بر همین اساس، متقاضیان قادرند بدون پرداخت هیچ‌گونه هزینه‌ای، تقاضای وام خود را مستقیماً در درگاه رسمی بانک مرکزی درج کرده و مراحل آن را دنبال نمایند؛ از این رو هیچ الزامی برای بهره‌گیری از سامانه‌ها و سایت‌های واسطه‌ای وجود ندارد.

در همین راستا به اطلاع عموم شهروندان می‌رساند که اقدام برخی پایگاه‌های اینترنتی مبنی بر دریافت پول در ازای ثبت تقاضای این وام‌ها، صرفاً به تحمیل مخارج اضافی بر دوش متقاضیان می‌انجامد. افزون بر این، تأکید می‌گردد ادعاهایی مانند شتاب‌بخشی به روال ثبت‌نام، مشخص‌کردن شعبه بانکی، پایش سهمیه بانک‌ها و مواردی از این دست پیرامون وام‌های قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری از جانب چنین درگاه‌هایی، سراسر خلاف واقع بوده و ضروری است داوطلبان این نکات را مدنظر قرار دهند.

کد مطلب 6967251
محمدحسین سیف اللهی مقدم

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    نظرات

    • سید قاسم حسینی IR ۰۱:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۴
      0 0
      پاسخ
      دریافت تسهیلات بانک مرکزی فرزنداوری فرزند دوم چگونه است

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