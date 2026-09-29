  1. اقتصاد
  2. بانک و بیمه وبورس
۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۴۹

در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ انجام شد؛

پرداخت تسهیلات ازدواج بانک پارسیان به حدود ۱۱ هزار و ۵۰۰ زوج

پرداخت تسهیلات ازدواج بانک پارسیان به حدود ۱۱ هزار و ۵۰۰ زوج

بانک پارسیان با هدف هموارسازی مسیرآغاز زندگی مشترک برای جوانان، در نیمه نخست سال ۱۴۰۵، عملکرد درخشانی در حوزه حمایت از خانواده‌ها از خود نشان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک پارسیان، این بانک با پرداخت ۳۸ هزار و ۱۱۴ میلیارد ریال تسهیلات به ۱۱هزار و ۴۶۹ زوج ایرانی، توانست سهم قابل توجهی از اهداف مرتبط با تحکیم بنیان خانواده را عملیاتی و نقش مهمی در تقویت پیوندهای اجتماعی ایفا نماید.

آمار عملکرد بانک پارسیان در بخش تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج در سال ۱۴۰۴، نیز درحالی است که این بانک با بیش از ۳۷ هزار و۷۰۰ میلیارد ریال تسهیلات، حدود ۱۱ هزار و ۳۰۰ عروس و داماد را به خانه بخت فرستاد.

بر اساس این گزارش، بانک پارسیان با درک اهمیت و نقش پررنگ خانواده در جامعه، توانسته فراتر از یک نهاد مالی، همراه و پشتیبان جوانان برای تشکیل خانواده باشد.

کد مطلب 6962373

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها