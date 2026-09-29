پرداخت تسهیلات ازدواج بانک پارسیان به حدود ۱۱ هزار و ۵۰۰ زوج

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک پارسیان، این بانک با پرداخت ۳۸ هزار و ۱۱۴ میلیارد ریال تسهیلات به ۱۱هزار و ۴۶۹ زوج ایرانی، توانست سهم قابل توجهی از اهداف مرتبط با تحکیم بنیان خانواده را عملیاتی و نقش مهمی در تقویت پیوندهای اجتماعی ایفا نماید.

آمار عملکرد بانک پارسیان در بخش تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج در سال ۱۴۰۴، نیز درحالی است که این بانک با بیش از ۳۷ هزار و۷۰۰ میلیارد ریال تسهیلات، حدود ۱۱ هزار و ۳۰۰ عروس و داماد را به خانه بخت فرستاد.

بر اساس این گزارش، بانک پارسیان با درک اهمیت و نقش پررنگ خانواده در جامعه، توانسته فراتر از یک نهاد مالی، همراه و پشتیبان جوانان برای تشکیل خانواده باشد.